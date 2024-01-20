Певица Мадонна будет судиться с фанатами — известна причина

Фанаты американской поп-дивы Мадонны судятся с ней из-за того, что певица не вовремя начинала свои концерты. Это очень их возмутило и спровоцировало новый скандал.

На певицу Мадонну подают в суд

Фанатов творчества артистки возмутил тот факт, что она начала концерты в Нью-Йорке на два часа позже, чем ожидалось.

После этого они требуют у звезды компенсировать им убытки за потраченное время.

Журналисты обращают внимание на то, что Мадонна выступала на спортивной арене в Бруклине, Barclays Center – 13, 14 и 16 декабря.

В иске фанатов говорится, что концерты должны были начаться в 20:30, а шоу стартовали в 22:30. Также поп-диву обвинили в ложной рекламе. Поделиться

Фанаты жалуются, что американская певица очень много раз начинала свои выступления с задержкой.

По словам истцов, они знали о том, у Мадонны были проблемы со здоровьем, из-за чего ее концерты даже перенесли с июля на декабрь. Однако, как они считают, это не причина задерживать концерты.

Из-за этого фанаты и возмутились первым выступлением певицы в рамках американского тура. Оказалось, что концерт начали позже из-за технических трудностей. Задержка продолжалась один час, хотя в течение этого времени на разогреве выступал диджей Honey Dijon. Поделиться

Мадонна продолжает поддерживать Украину на фоне войны с РФ

Сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину певица публично осудила российского диктатора Владимира Путина и армию РФ.

Кроме того, звезда призвала мир помогать украинцам и отправлять гуманитарную помощь. Мадонна поддерживала украинского лидера Владимира Зеленского и распространяла ролик, где видны последствия российского вторжения.

В октябре 2023 года певица отправилась в мировое турне в честь 40-летия ее музыкальной карьеры под названием Celebration. Так, во время концерта в Лондоне исполнительница подняла сине-желтый флаг. Поклонники поддержали певицу возгласами и громкими аплодисментами. Поделиться