Певица Мадонна будет судиться с фанатами — известна причина

Фанаты американской поп-дивы Мадонны судятся с ней из-за того, что певица не вовремя начинала свои концерты. Это очень их возмутило и спровоцировало новый скандал.
На певицу Мадонну подают в суд
Фанатов творчества артистки возмутил тот факт, что она начала концерты в Нью-Йорке на два часа позже, чем ожидалось.
После этого они требуют у звезды компенсировать им убытки за потраченное время.
Журналисты обращают внимание на то, что Мадонна выступала на спортивной арене в Бруклине, Barclays Center – 13, 14 и 16 декабря.
Фанаты жалуются, что американская певица очень много раз начинала свои выступления с задержкой.
По словам истцов, они знали о том, у Мадонны были проблемы со здоровьем, из-за чего ее концерты даже перенесли с июля на декабрь. Однако, как они считают, это не причина задерживать концерты.
Мадонна продолжает поддерживать Украину на фоне войны с РФ
Сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину певица публично осудила российского диктатора Владимира Путина и армию РФ.
Кроме того, звезда призвала мир помогать украинцам и отправлять гуманитарную помощь. Мадонна поддерживала украинского лидера Владимира Зеленского и распространяла ролик, где видны последствия российского вторжения.
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