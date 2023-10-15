Мадонна поддержала Украину на своем концерте — яркое видео

Всемирно известная певица Мадонна решила напомнить всем своим фанатам о войне в Украине.

Мадонна снова публично поддержала украинский народ на фоне войны с Россией

14 октября на стадионе The O2 Arena состоялся первый концерт певицы в рамках мирового турне под названием Celebration.

Следует обратить внимание на то, что он посвящен 40-летию ее музыкальной карьеры.

Мадонна порадовала поклонников десятками своих популярнейших треков.

Среди них – Don't Cry for Me Argentina.

Во время его исполнения звезда неожиданно всем подняла украинский флаг.

Стоит отметить, что фанаты поддерживали певицу возгласами и громкими аплодисментами.

Madonna expressed her support for 🇺🇦 during her concert in London. Proceeds from her concert tour probably won’t go to Ukraine though. pic.twitter.com/vYjq7eLAlK — Dr. Jebra Faushay (@JebraFaushay) October 15, 2023

Что раньше Мадонна говорила о российско-украинской войне

Нельзя не упомянуть о том, что именно Мадонна одной из первых поддержала Украину после полномасштабного вторжения РФ.

Певица сразу призвала своих поклонников помогать украинцам. К примеру, донатить и отправлять гуманитарную помощь.

Звезда не скрывает, что поддерживает Владимира Зеленского.

Она даже обнародовала видео, где показала последствия российского вторжения и сравнила Путина с Адольфом Гитлером.

Бессмысленное и жадное вторжение России в Украину должно остановиться! Пожалуйста, отправьте гуманитарную помощь, чтобы помочь миллионам граждан Украины, жизнь которых пострадала от этого кризиса. Путин нарушил все действующие соглашения о правах человека, – заявила Мадонна 24 февраля 2022 года. Поделиться

Что интересно, недавно международный ритейлер Dress-X решил отблагодарить звезд, которые публично поддержали украинский народ.

Так, Мадонна предстала в виртуальном сине-желтом платье из коллекции Support Ukraine.