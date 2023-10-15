Мадонна поддержала Украину на своем концерте — яркое видео

Всемирно известная певица Мадонна решила напомнить всем своим фанатам о войне в Украине.
Мадонна снова публично поддержала украинский народ на фоне войны с Россией
14 октября на стадионе The O2 Arena состоялся первый концерт певицы в рамках мирового турне под названием Celebration.
Следует обратить внимание на то, что он посвящен 40-летию ее музыкальной карьеры.
Мадонна порадовала поклонников десятками своих популярнейших треков.
Среди них – Don't Cry for Me Argentina.
Во время его исполнения звезда неожиданно всем подняла украинский флаг.
Стоит отметить, что фанаты поддерживали певицу возгласами и громкими аплодисментами.
Что раньше Мадонна говорила о российско-украинской войне
Нельзя не упомянуть о том, что именно Мадонна одной из первых поддержала Украину после полномасштабного вторжения РФ.
Певица сразу призвала своих поклонников помогать украинцам. К примеру, донатить и отправлять гуманитарную помощь.
Звезда не скрывает, что поддерживает Владимира Зеленского.
Она даже обнародовала видео, где показала последствия российского вторжения и сравнила Путина с Адольфом Гитлером.
Что интересно, недавно международный ритейлер Dress-X решил отблагодарить звезд, которые публично поддержали украинский народ.
Так, Мадонна предстала в виртуальном сине-желтом платье из коллекции Support Ukraine.
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