Мадонна підтримала Україну на своєму концерті — потужне відео

Всесвітньо відома американська співачка Мадонна вирішила нагадати усім своїм фанатам про війну в Україні.
Мадонна знову публічно підтримала український народ на тлі війни з Росією
14 жовтня, на стадіоні The O2 Arena, відбувся перший концерт співачки в рамках світового турне.
Варто звернути увагу на те, що він присвячений 40-річчю її музичної кар'єри під назвою Celebration.
Мадонна потішила шанувальників десятками своїх найпопулярніших треків.
Серед них – Don't Cry for Me Argentina.
Під час його зірка неочікувано для всіх підняла український стяг.
Варто зазначити, що фанати підтримували співачку вигуками та гучними оплесками.
Що раніше Мадонна говорила про російсько-української війни
Не можна не згадати про те, що саме Мадонна однією з перших підтримала Україну після повномасштабного вторгнення РФ.
Співачка одразу закликала своїх шанувальників допомагати українцям. До прикладу, донатити та надсилати гуманітарну допомогу.
Зірка не приховує, що підтримує Володимира Зеленського.
Вона навіть оприлюднила відео, де показала наслідки російського вторгнення та порівняла Путіна з Адольфом Гітлером.
Що цікаво, нещодавно міжнародний ритейлер Dress-X вирішив віддячити зіркам, які публічно підтримали український народ.
Так, Мадонна постала у віртуальній синьо-жовтій сукні з колекції Support Ukraine.
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