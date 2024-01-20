Співачка Мадонна буде судитися з фанатами — відома причина

Фанати американської поп-діви Мадонни позиваються до неї через те, що співачка невчасно починала свої концерти. Це неабияк їх обурило та стало причиною нового скандалу.

На співачку Мадонну подають до суду

Шанувальників творчості артистки обурив той факт, що вона почала концерти в Нью-Йорку на дві години пізніше, ніж очікувалось.

Після цього фанати вимагають у зірки компенсувати їм збитки за витрачений час.

Журналісти звертають увагу на те, що Мадонна виступала на спортивній арені у Брукліні, Barclays Center – 13, 14 і 16 грудня.

У позові фанатів йдеться про те, що концерти мали початися о 20:30, натомість шоу стартували о 22:30. Також поп-діву звинуватили в неправдивій рекламі. Поширити

Фанати також скаржаться на те, що американська співачка дуже багато разів починала свої виступи невчасно.

За словами позивачів, вони знали про те, Мадонна мала проблеми зі здоров'ям, через що її концерти навіть перенесли з липня на грудень. Проте, як вони вважають, це не є причиною затримувати концерти.

Через це фанати й обурилися першому виступу співачки у рамках американського туру. Виявилось, що концерт розпочали пізніше через технічні труднощі. Затримка тривала одну годину, хоча протягом цього часу на розігріві виступав діджей Honey Dijon. Поширити

Мадонна продовжує підтримувати Україну на тлі війни з РФ

Одразу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну співачка публічно засудила російського диктатора Володимира Путіна та армію РФ.

Окрім того, зірка закликала світ допомагати українцям та надсилати гуманітарну допомогу. Мадонна підтримувала українського лідера Володимира Зеленського та поширювала ролик, де видно наслідки російського вторгнення.

У жовтні 2023 року співачка поїхала у світове турне на честь 40-річчя її музичної кар'єри під назвою Celebration. Так, під час концерту в Лондоні, виконавиця підняла синьо-жовтий стяг. Шанувальники підтримали співачку вигуками та гучними оплесками. Поширити