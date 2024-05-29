Мадонна влюбилась в молодого боксера Ричарда Риакпрое — фото

Королева поп-музыки Мадонна продолжает радовать поклонников не только грандиозными концертами, но и яркими фото со своим новым избранником. Речь идет об известном британском боксере Ричарде Риакпрое.
Что известно о новом романе Мадонны
Как удалось узнать журналистам, артистка и спортсмен впервые встретились еще в 2023 году — им удалось познакомиться благодаря общим друзьям.
Инсайдеры обращают внимание на то, что это произошло во время одного из модных показов, где Мадонна была приглашенной гостьей, а Ричард — манекенщиком.
Кроме того, известно, что певица стала больше общаться с боксером после разрыва предыдущих отношений.
Мадонна планирует поддержать бойфренда во время его следующего боя в Лондоне.
Журналисты также добавляют, что недавно звезда и ее экс-любовник — 30-летний боксер Джош Поппер — разошлись.
Что важно понимать, пара, несмотря на большую разницу в возрасте, была в отношениях год. Из-за загруженного графика певицы и спортсмена начало появляться все больше проблем, которые и стали причиной разрыва.
Однако, по утверждению инсайдеров, Мадонна и Джош остались хорошими друзьями.
Что раньше Мадонна говорила о вторжении РФ в Украину
Следует отметить, что королева поп-музыки одной из первых поддержала Украину 24 февраля 2022 года.
Артистка попросила всех своих поклонников помогать украинцам. К примеру, донатить и отправлять гуманитарную помощь.
Певица неоднократно публично заявляла, что поддерживает Владимира Зеленского.
Она даже обнародовала видео, где показала последствия российского вторжения и сравнила Путина с Адольфом Гитлером.
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