Мадонна влюбилась в молодого боксера Ричарда Риакпрое — фото
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Мадонна влюбилась в молодого боксера Ричарда Риакпрое — фото

Мадонна
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Источник:  Daily Mail

Королева поп-музыки Мадонна продолжает радовать поклонников не только грандиозными концертами, но и яркими фото со своим новым избранником. Речь идет об известном британском боксере Ричарде Риакпрое.

Что известно о новом романе Мадонны

Как удалось узнать журналистам, артистка и спортсмен впервые встретились еще в 2023 году — им удалось познакомиться благодаря общим друзьям.

Инсайдеры обращают внимание на то, что это произошло во время одного из модных показов, где Мадонна была приглашенной гостьей, а Ричард — манекенщиком.

Кроме того, известно, что певица стала больше общаться с боксером после разрыва предыдущих отношений.

Мадонна планирует поддержать бойфренда во время его следующего боя в Лондоне.

Ричард познакомился с Мадонной через общих друзей в индустрии моды. Они прекрасно ладят и весело проводят время в компании друг друга, — рассказал анонимный источник из окружения пары.

Мадонна и Ричард Риакпрое (Фото: Instagram)

Журналисты также добавляют, что недавно звезда и ее экс-любовник — 30-летний боксер Джош Поппер — разошлись.

Что важно понимать, пара, несмотря на большую разницу в возрасте, была в отношениях год. Из-за загруженного графика певицы и спортсмена начало появляться все больше проблем, которые и стали причиной разрыва.

Однако, по утверждению инсайдеров, Мадонна и Джош остались хорошими друзьями.

Что раньше Мадонна говорила о вторжении РФ в Украину

Следует отметить, что королева поп-музыки одной из первых поддержала Украину 24 февраля 2022 года.

Артистка попросила всех своих поклонников помогать украинцам. К примеру, донатить и отправлять гуманитарную помощь.

Певица неоднократно публично заявляла, что поддерживает Владимира Зеленского.

Она даже обнародовала видео, где показала последствия российского вторжения и сравнила Путина с Адольфом Гитлером.

Бессмысленное и жадное вторжение России в Украину должно остановиться! Пожалуйста, отправьте гуманитарную помощь, чтобы помочь миллионам граждан Украины, жизнь которых пострадала от этого кризиса. Путин нарушил все действующие соглашения о правах человека, — заявила Мадонна.

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