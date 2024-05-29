Мадонна закохалася у молодого боксера Річарда Ріакпрое — фото
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Мадонна закохалася у молодого боксера Річарда Ріакпрое — фото

Мадонна
Джерело:  Daily Mail

Королева попмузики Мадонна продовжує тішити шанувальників не лише грандіозними концертами, а і яскравими фото зі своїм новим обранцем. Йдеться про відомого британського боксера Річарда Ріакпрое.

Що відомо про новий роман Мадонни

Як вдалося дізнатися журналістам, артистка та спортсмен вперше зустрілися ще у 2023 році - їм вдалося познайомитися завдяки спільним друзям.

Інсайдери звертають увагу на те, це відбулося під час одного з модних показів, де Мадонна була запрошеною гостею, а Річард – манекенником.

Окрім того, зазначається, що співачка почала більше спілкуватися з боксером після розриву попередніх стосунків.

Попзірка планує підтримати бойфренда під час його наступного бою в Лондоні.

Річард познайомився з Мадонною через спільних друзів в індустрії моди. Вони чудово ладнають і весело проводять час у компанії один одного, - розповіло анонімне джерело з оточення пари.

Мадонна і Річард Ріакпрое (Фото: Instagram)

Журналісти також додають, що нещодавно зірка та її екскоханий – 30-річний боксер Джош Поппер – розійшлися.

Що важливо розуміти, пара, попри велику різницю у віці, була у стосунках рік. Через завантажений графік співачки та спортсмена почали з’являтися дедалі більше проблем, які й стали причиною розриву.

Однак, як стверджують інсайдери, Мадонна та Джош залишилися хорошими друзями.

Що раніше Мадонна говорила про вторгнення РФ в Україну

Варто зазначити, що королева попмузики однією з перших підтримала Україну 24 лютого 2022 року.

Артистка попросила усіх своїх шанувальників допомагати українцям. До прикладу, донатити та надсилати гуманітарну допомогу.

Співачка неодноразово публічно заявляла, що підтримує Володимира Зеленського.

Вона навіть оприлюднила відео, де показала наслідки російського вторгнення та порівняла Путіна з Адольфом Гітлером.

Безглузде та жадібне вторгнення Росії в Україну повинне зупинитися! Будь ласка, надішліть гуманітарну допомогу, щоб допомогти мільйонам громадян України, життя яких постраждало від цієї кризи. Путін порушив усі чинні угоди про права людини, – заявила Мадонна.

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