Мадонна закохалася у молодого боксера Річарда Ріакпрое — фото

Королева попмузики Мадонна продовжує тішити шанувальників не лише грандіозними концертами, а і яскравими фото зі своїм новим обранцем. Йдеться про відомого британського боксера Річарда Ріакпрое.

Що відомо про новий роман Мадонни

Як вдалося дізнатися журналістам, артистка та спортсмен вперше зустрілися ще у 2023 році - їм вдалося познайомитися завдяки спільним друзям.

Інсайдери звертають увагу на те, це відбулося під час одного з модних показів, де Мадонна була запрошеною гостею, а Річард – манекенником.

Окрім того, зазначається, що співачка почала більше спілкуватися з боксером після розриву попередніх стосунків.

Попзірка планує підтримати бойфренда під час його наступного бою в Лондоні.

Річард познайомився з Мадонною через спільних друзів в індустрії моди. Вони чудово ладнають і весело проводять час у компанії один одного, - розповіло анонімне джерело з оточення пари. Поширити

Мадонна і Річард Ріакпрое (Фото: Instagram)

Журналісти також додають, що нещодавно зірка та її екскоханий – 30-річний боксер Джош Поппер – розійшлися.

Що важливо розуміти, пара, попри велику різницю у віці, була у стосунках рік. Через завантажений графік співачки та спортсмена почали з’являтися дедалі більше проблем, які й стали причиною розриву.

Однак, як стверджують інсайдери, Мадонна та Джош залишилися хорошими друзями.

Що раніше Мадонна говорила про вторгнення РФ в Україну

Варто зазначити, що королева попмузики однією з перших підтримала Україну 24 лютого 2022 року.

Madonna expressed her support for 🇺🇦 during her concert in London. Proceeds from her concert tour probably won’t go to Ukraine though. pic.twitter.com/vYjq7eLAlK — Dr. Jebra Faushay (@JebraFaushay) October 15, 2023

Артистка попросила усіх своїх шанувальників допомагати українцям. До прикладу, донатити та надсилати гуманітарну допомогу.

Співачка неодноразово публічно заявляла, що підтримує Володимира Зеленського.

Вона навіть оприлюднила відео, де показала наслідки російського вторгнення та порівняла Путіна з Адольфом Гітлером.