Мадонна закликала світових лідерів досягти миру на Саміті у Швейцарії — відео

Культова співачка Мадонна звернулася з закликом до світу припинити війну в Україні та повернути 19 тис викрадених Росією дітей.

Мадонна звернулася до світових лідерів щодо миру в Україні

Мадонна запостила в Instagram відео на підтримку Глобального саміту миру, організованого Україною.

Співачка закликає світових лідерів 15 червня у Швейцарії досягти миру «задля всіх дітей в усьому світі».

Звернення Мадонни

Також співачка і багатодітна мати наголошує на якнайскорішому поверненні понад 19 тис викрадених Росією українських дітей.

У її відео показані діти України, Палестини, Ізраїлю, Сирії та інших країн, які страждають від воєн.

Росія викрадає українських дітей

Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.