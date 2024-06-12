Президент Аргентини Мілей стане учасником Глобального саміту миру щодо України

Згідно з даними видання La Nacion, лідер Аргентини Хав'єр Мілей нібито “в останній момент” передумав і все ж вирішив взяти участь у Глобальному саміті миру.

Мілей все-таки стане учасником Саміту миру у Швейцарії

За словами журналістів, про різку зміну рішення глави держави вони, мовляв, дізналися від своїх інсайдерів у адміністрації президента.

Редакція видання стверджує, що Мілей за кілька годин вирішив змінити план свого маршруту і вилетіти з Італії до Швейцарії для участі у саміті, ініціатором якого є український лідер Володимира Зеленського.

Один з інсайдерів запевняє, що президент Аргентини передумав після "конкретного прохання" президента України.

А видання Clarin опублікувало інформацію про те, що Зеленський нібито надіслав аргентинському колезі спеціальне послання, закликавши бути присутнім принаймні на церемонії відкриття саміту.

7 червня La Nacion стверджувало, що Мілей не зможе долучитися до події, тому що на цей час у нього є "інші плани".

Україна може отримати штурмовики Super Etendard від Аргентини

Як пише видання Infobae, Аргентина уже розпочала перемовини з офіційним Парижем щодо надання ЗСУ літаків штурмової авіації Super Etendard.

Що важливо розуміти, ці штурмові літаки дійсно є на озброєнні армії Аргентини, однак перебувають у недієздатному стані через ембарго, яке наклала Британія.

Згідно з останніми даними, Україна може отримати щонайменше 5 таких штурмовиків.

Залучення команди французького лідера Еммануеля Макрона є ключовою для подолання цієї геополітичної перешкоди.