Президент Аргентини Мілей стане учасником Глобального саміту миру щодо України
Категорія
Політика
Дата публікації

Президент Аргентини Мілей стане учасником Глобального саміту миру щодо України

Хав'єр Мілей
Джерело:  La Nacion

Згідно з даними видання La Nacion, лідер Аргентини Хав'єр Мілей нібито “в останній момент” передумав і все ж вирішив взяти участь у Глобальному саміті миру.

Головні тези:

  • Український лідер Володимир Зеленський особисто запрошував Мілея на участь у саміті, що відбувається у Швейцарії.
  • Аргентина розпочала перемовини з Парижем щодо можливості надання Україні штурмових літаків Super Etendard.
  • Штурмові літаки Super Etendard перебувають у недієздатному стані через ембарго з боку Британії, але Україна може отримати їх у майбутньому.
  • Залучення команди французького лідера Еммануеля Макрона є ключовим аспектом у розв'язанні цієї геополітичної ситуації.

Мілей все-таки стане учасником Саміту миру у Швейцарії

За словами журналістів, про різку зміну рішення глави держави вони, мовляв, дізналися від своїх інсайдерів у адміністрації президента.

Редакція видання стверджує, що Мілей за кілька годин вирішив змінити план свого маршруту і вилетіти з Італії до Швейцарії для участі у саміті, ініціатором якого є український лідер Володимира Зеленського.

Один з інсайдерів запевняє, що президент Аргентини передумав після "конкретного прохання" президента України.

А видання Clarin опублікувало інформацію про те, що Зеленський нібито надіслав аргентинському колезі спеціальне послання, закликавши бути присутнім принаймні на церемонії відкриття саміту.

7 червня La Nacion стверджувало, що Мілей не зможе долучитися до події, тому що на цей час у нього є "інші плани".

Україна може отримати штурмовики Super Etendard від Аргентини

Як пише видання Infobae, Аргентина уже розпочала перемовини з офіційним Парижем щодо надання ЗСУ літаків штурмової авіації Super Etendard.

Що важливо розуміти, ці штурмові літаки дійсно є на озброєнні армії Аргентини, однак перебувають у недієздатному стані через ембарго, яке наклала Британія.

Згідно з останніми даними, Україна може отримати щонайменше 5 таких штурмовиків.

Залучення команди французького лідера Еммануеля Макрона є ключовою для подолання цієї геополітичної перешкоди.

Канцлер Діана Мондіно та міністр оборони Луїс Петрі працювали тижнями над просуванням цього секретного кроку, який також передбачає участь Сполучених Штатів і НАТО, — пише Infobae.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Участь в українському Саміті миру підтвердили 90 країн
прапор
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Швейцарії перед Самітом миру фіксують збільшення кібератак
Швейцарія
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Мадонна закликала світових лідерів досягти миру на Саміті у Швейцарії — відео
Мадонна

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?