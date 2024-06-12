Президент Аргентини Мілей стане учасником Глобального саміту миру щодо України

Згідно з даними видання La Nacion, лідер Аргентини Хав'єр Мілей нібито “в останній момент” передумав і все ж вирішив взяти участь у Глобальному саміті миру.
Головні тези:
- Український лідер Володимир Зеленський особисто запрошував Мілея на участь у саміті, що відбувається у Швейцарії.
- Аргентина розпочала перемовини з Парижем щодо можливості надання Україні штурмових літаків Super Etendard.
- Штурмові літаки Super Etendard перебувають у недієздатному стані через ембарго з боку Британії, але Україна може отримати їх у майбутньому.
- Залучення команди французького лідера Еммануеля Макрона є ключовим аспектом у розв'язанні цієї геополітичної ситуації.
Мілей все-таки стане учасником Саміту миру у Швейцарії
За словами журналістів, про різку зміну рішення глави держави вони, мовляв, дізналися від своїх інсайдерів у адміністрації президента.
Редакція видання стверджує, що Мілей за кілька годин вирішив змінити план свого маршруту і вилетіти з Італії до Швейцарії для участі у саміті, ініціатором якого є український лідер Володимира Зеленського.
Один з інсайдерів запевняє, що президент Аргентини передумав після "конкретного прохання" президента України.
А видання Clarin опублікувало інформацію про те, що Зеленський нібито надіслав аргентинському колезі спеціальне послання, закликавши бути присутнім принаймні на церемонії відкриття саміту.
7 червня La Nacion стверджувало, що Мілей не зможе долучитися до події, тому що на цей час у нього є "інші плани".
Україна може отримати штурмовики Super Etendard від Аргентини
Як пише видання Infobae, Аргентина уже розпочала перемовини з офіційним Парижем щодо надання ЗСУ літаків штурмової авіації Super Etendard.
Що важливо розуміти, ці штурмові літаки дійсно є на озброєнні армії Аргентини, однак перебувають у недієздатному стані через ембарго, яке наклала Британія.
Згідно з останніми даними, Україна може отримати щонайменше 5 таких штурмовиків.
Залучення команди французького лідера Еммануеля Макрона є ключовою для подолання цієї геополітичної перешкоди.
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