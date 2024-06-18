Путін планує віддати Китаю контроль над річкою Туманган. Чому це небезпечно
Категорія
Світ
Дата публікації

Путін планує віддати Китаю контроль над річкою Туманган. Чому це небезпечно

Путін
Джерело:  Nikkei Asia

Для нелегітимного президента РФ Володимира Путіна ціна за допомогу КНР у війні проти України стає дедалі вищою. Цього разу Росія може втрати контроль над річкою Туманган, яка впадає у Японське море.

Головні тези:

  • Передача контролю над річкою Туманган Китаю може призвести до серйозних наслідків для безпеки у регіоні.
  • Москва, Пекін та Пхеньян обговорюватимуть можливість дозволу китайським кораблям плавати через річку в Японське море.
  • Історично Китай утримував територію річки Туманган і зараз пропонує створення особливої економічної зони вздовж її берегів.
  • Путін стурбований можливим підсиленням впливу Китаю в Північно-Східній Азії, однак піддався Тиску Пекіна.

Туманган знову у центрі переговорів РФ та Китаю

Видання Nikkei Asia звертає увагу на те, що Москва, Пекін та Пхеньян незабаром розпочнуть обговорення щодо дозволу китайським кораблям плавати через прикордонну річку в Японське море.

За словами журналістів, це може мати серйозні наслідки для безпеки Токіо.

Що важливо розуміти, Туманган тече на схід уздовж кордону Китаю та Північної Кореї, а згодом і Росії, перш ніж впасти в Японське море.

Наразі китайські судна можуть вільно плавати по річці лише до села Фанчуань. Для проходження решти 15-кілометрової ділянки до Японського моря потрібен дозвіл як Росії, так і Північної Кореї. Міст радянських часів заввишки 7 метрів також блокує прохід більших суден, — йдеться в повідомленні.

Річка Туманган (Фото: wikipedia.org)

Китай зміг дотиснути Путіна

Журналісти також наголошують, що китайський лідер Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін включили до спільної заяви за результатами саміту минулого місяця згадку про те, що країни братимуть участь у «конструктивному діалозі» з Північною Кореєю щодо річки Туманган.

Китай історично утримував територію, поки Російська імперія не взяла контроль у 1860-х роках.

Офіційний Пекін неодноразово закликав Москву та Пхеньян дозволити китайським суднам плавати річкою до Японського моря, пропонуючи створити особливу економічну зону вздовж її берегів.

Що цікаво, раніше Путін неохоче сприймав цю ідею, адже боявся того, що це посилить вплив Китаю в Північно-Східній Азії.

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