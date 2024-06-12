Китай шокований новим рішенням ЄС на тлі торговельної війни
Категорія
Економіка
Дата публікації

Китай шокований новим рішенням ЄС на тлі торговельної війни

Китай
Джерело:  Politico

12 червня Європейська комісія офіційно заявила, що з 4 липня введе мита на імпорт китайських електромобілів у розмірі до 38,1%. Пекін одразу висловив своє обурення та шок.

Головні тези:

  • Рішення є частиною багатомісячного розслідування державної допомоги китайським виробникам електромобілів.
  • Китайська торгова палата в ЄС виразила шок та розчарування з приводу протекціоністських заходів, обіцяючи відстоювати свої права.
  • Офіційний Пекін переконаний, що мита на електромобілі стануть серйозним ринковим бар'єром.
  • ЄС та Китай поступово входять в масштабну торговельну війну, що може мати далекосяжні наслідки для обох економік.

ЄС запровадить масштабні мита на китайські електромобілі

Що важливо розуміти, введення мит повинно відбутися після багатомісячного розслідування державної допомоги китайським виробникам електромобілів. 

За словами експертів, цей крок може спровокувати уже повномасштабну торговельну війну між ЄС та Китаєм після того, як Пекін розпочав розслідування щодо європейських виробників алкогольних напоїв і погрожував відплатою фермерам і літакобудівним компаніям з Євросоюзу.

Коли наші партнери порушують правила, ми будемо відстоювати свої права, — виступив з коментарем з цього приводу єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс.

Згідно з останніми даними, моделі, вироблені компанією BYD, очікує мито у 17,4%, Geely — 20%, а SAIC — 38,1%

Як Китай відреагував на рішення ЄС

Однією з перших ситуацію прокоментувала Китайська торгова палата в ЄС.

Вона одразу заявила про свій "шок, глибоке розчарування і глибоке незадоволення цим протекціоністським заходом".

Окрім того, представники палати жорстко розкритикували антисубсидійне розслідування та навіть назвали його "полюванням на відьом".

Офіційний Пекін переконаний у тому, що мита стануть "серйозним ринковим бар'єром".

Після того, як відчайдушна спроба Німеччини утримати мита на якомога нижчому рівні провалилася, Берлін, схоже, програв боротьбу з Парижем. Франція наполягала на високих митах і стояла за тим, щоб переконати Єврокомісію розпочати розслідування минулої осені, — йдеться в повідомленні.

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