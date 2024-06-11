Китай готується до вторгнення в Тайвань. Експерти вказали на ще один доказ

У КНР добігає завершення будівництво першого представника нового класу великих десантних кораблів. Що важливо розуміти, він може виконувати функції легкого авіаносця. За словами західних аналітиків, це вкрай тривожний знак для Тайваню.

Китай все-таки готується до вторгнення у Тайвань

Експерти звертають увагу на те, що країни, які мають кораблі подібного типу, використовують їх переважно для висадки військ з моря.

Окрім того, наголошується, що у більшості випадків десантні та ударні гелікоптери базуються на верхній палубі, а десантні катери та броньовані машини-амфібії — на внутрішніх палубах.

Гелікоптери висаджують морську піхоту з повітря, водночас десантні катери та плавучі бронетранспортери висаджують морську піхоту з моря. Китайський 250-метровий десантний корабель із серії "тип 076" матиме злітно-посадкову палубу на всю довжину корпуса та, ймовірно, електромагнітну стартову катапульту та аерофінішери (гальмівні троси) — як авіаносець малого розміру, — йдеться в повідомленні. Поширити

Китайський велетенський десантний корабель (Фото: скриншот)

Журналісти дійшли висновку, що китайські ВМС продовжують посилюватися не лише кількісно, але й на рівні якості.

Останні події у КНР наштовхують західних аналітиків на те, що вторгнення Китаю у Тайвань стає неминучим.

Можлива війна між Китаєм та Тайванем. Останні подробиці

Нещодавно зявилася інформація про те, що Пекін уде готує армаду поромів і цивільних суден для вторгнення на Тайвань.

Згідно з даними фахівців, Народно-визвольна армія Китаю справді має дефіцит військових десантних кораблів, необхідних для здійснення масштабного морського вторгнення.

Попри це, їх можуть замінити цивільні судна, насамперед йдеться про десятки гігантських поромів, кожен з яких може перевозити сотні броньованих машин.

Що також цікаво, Тайвань уже почав активно вивчати досвід України у війні з Росією і готується відбивати вторгнення Китаю.