Китай готується до вторгнення в Тайвань. Експерти вказали на ще один доказ

У КНР добігає завершення будівництво першого представника нового класу великих десантних кораблів. Що важливо розуміти, він може виконувати функції легкого авіаносця. За словами західних аналітиків, це вкрай тривожний знак для Тайваню.
Головні тези:
- Китай готується до вторгнення в Тайвань, будуючи новий тип десантного корабля, що може виконувати функції легкого авіаносця.
- Експерти підтверджують, що це є тривожним знаком для Тайваню, оскільки подібні кораблі використовуються для висадки військ з моря.
- Китайська армія готує пороми та цивільні судна для можливого вторгнення на острів, що створює загрозу для регіону.
- Тайвань активно вивчає досвід України у війні з Росією та готується відбити вторгнення з боку КНР.
Китай все-таки готується до вторгнення у Тайвань
Експерти звертають увагу на те, що країни, які мають кораблі подібного типу, використовують їх переважно для висадки військ з моря.
Окрім того, наголошується, що у більшості випадків десантні та ударні гелікоптери базуються на верхній палубі, а десантні катери та броньовані машини-амфібії — на внутрішніх палубах.
Журналісти дійшли висновку, що китайські ВМС продовжують посилюватися не лише кількісно, але й на рівні якості.
Останні події у КНР наштовхують західних аналітиків на те, що вторгнення Китаю у Тайвань стає неминучим.
Можлива війна між Китаєм та Тайванем. Останні подробиці
Нещодавно зявилася інформація про те, що Пекін уде готує армаду поромів і цивільних суден для вторгнення на Тайвань.
Згідно з даними фахівців, Народно-визвольна армія Китаю справді має дефіцит військових десантних кораблів, необхідних для здійснення масштабного морського вторгнення.
Попри це, їх можуть замінити цивільні судна, насамперед йдеться про десятки гігантських поромів, кожен з яких може перевозити сотні броньованих машин.
Що також цікаво, Тайвань уже почав активно вивчати досвід України у війні з Росією і готується відбивати вторгнення Китаю.
Тайванці вкрай збентежині тим, що Штати можуть "кинути" їх так само, як залишили Україну без критичної допомоги майже на півроку.
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