Китай готовится к вторжению в Тайвань. Эксперты указали на еще одно доказательство

В КНР заканчивается строительство первого представителя нового класса больших десантных кораблей. Что важно понимать, он может выполнять функции легкого авианосца. По словам западных аналитиков, это очень тревожный сигнал для Тайваня.

Китай все-таки готовится к вторжению в Тайвань

Эксперты обращают внимание на то, что страны, имеющие корабли подобного типа, используют их преимущественно для высадки войск с моря.

Кроме того, указано, что в большинстве случаев десантные и ударные вертолеты базируются на верхней палубе, а десантные катера и бронированные машины-амфибии — на внутренних палубах.

Вертолеты высаживают морскую пехоту из воздуха, в то же время десантные катера и плавучие бронетранспортеры высаживают морскую пехоту из моря. Китайский 250-метровый десантный корабль из серии "тип 076" будет иметь взлетно-посадочную палубу на всю длину корпуса и, вероятно, электромагнитную стартовую катапульту и аэрофинишеры (тормозные тросы) — как авианосец малого размера, — сказано в сообщении. Поделиться

Китайский гигантский десантный корабль (Фото: скриншот)

Журналисты пришли к выводу, что китайские ВМС продолжают усиливаться не только количественно, но и на уровне качества.

Последние события в КНР наталкивают западных аналитиков на мысль о том, что вторжение Китая в Тайвань становится неизбежным.

Возможная война между Китаем и Тайванем. Последние подробности

Недавно появилась информация о том, что Пекин готовит армаду паромов и гражданских судов для вторжения на Тайвань.

Согласно данным специалистов, Народно-освободительная армия Китая действительно испытывает дефицит военных десантных кораблей, необходимых для осуществления масштабного морского вторжения.

Несмотря на это, их могут заменить гражданские суда, в первую очередь речь идет о десятках гигантских паромов, каждый из которых может перевозить сотни бронированных машин.

Что также интересно, Тайвань уже начал активно изучать опыт Украины в войне с Россией и готовится отражать вторжение Китая.