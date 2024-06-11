Китай готовится к вторжению в Тайвань. Эксперты указали на еще одно доказательство

В КНР заканчивается строительство первого представителя нового класса больших десантных кораблей. Что важно понимать, он может выполнять функции легкого авианосца. По словам западных аналитиков, это очень тревожный сигнал для Тайваня.
Главные тезисы
- Китай готовится к вторжению в Тайвань, строя новый тип десантного корабля, способного выполнять функции легкого авианосца.
- Эксперты подтверждают, что это тревожный знак для Тайваня, поскольку подобные корабли используются для высадки войск из моря.
- Китайская армия готовит паромы и гражданские суда для вторжения на остров, что создает угрозу для региона.
- Тайвань активно изучает опыт Украины в войне с Россией и готовится отразить вторжение со стороны КНР.
Китай все-таки готовится к вторжению в Тайвань
Эксперты обращают внимание на то, что страны, имеющие корабли подобного типа, используют их преимущественно для высадки войск с моря.
Кроме того, указано, что в большинстве случаев десантные и ударные вертолеты базируются на верхней палубе, а десантные катера и бронированные машины-амфибии — на внутренних палубах.
Журналисты пришли к выводу, что китайские ВМС продолжают усиливаться не только количественно, но и на уровне качества.
Последние события в КНР наталкивают западных аналитиков на мысль о том, что вторжение Китая в Тайвань становится неизбежным.
Возможная война между Китаем и Тайванем. Последние подробности
Недавно появилась информация о том, что Пекин готовит армаду паромов и гражданских судов для вторжения на Тайвань.
Согласно данным специалистов, Народно-освободительная армия Китая действительно испытывает дефицит военных десантных кораблей, необходимых для осуществления масштабного морского вторжения.
Несмотря на это, их могут заменить гражданские суда, в первую очередь речь идет о десятках гигантских паромов, каждый из которых может перевозить сотни бронированных машин.
Что также интересно, Тайвань уже начал активно изучать опыт Украины в войне с Россией и готовится отражать вторжение Китая.
Тайванцы крайне обеспокоены тем, что Штаты могут "бросить" их так же, как оставили Украину без критической помощи почти на полгода.
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