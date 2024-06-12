Китай шокирован новым решением ЕС на фоне торговой войны
Категория
Экономика
Дата публикации

Китай шокирован новым решением ЕС на фоне торговой войны

Китай
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Источник:  Politico

12 июня Европейская комиссия официально заявила, что с 4 июля введет пошлины на импорт китайских электромобилей в размере 38,1%. Пекин сразу же выразил свое возмущение и шок.

Главные тезисы

  • Решение является частью многомесячного расследования государственной помощи китайским производителям электромобилей.
  • Китайская торговая палата в ЕС выразила шок и разочарование по поводу протекционистских мер, обещая отстаивать свои права.
  • Официальный Пекин уверен, что пошлины на электромобили станут серьезным рыночным барьером.
  • ЕС и Китай постепенно входят в масштабную торговую войну, что может иметь далеко идущие последствия для обеих экономик.

ЕС введет большие пошлины на китайские электромобили

Что важно понимать, введение пошлин должно произойти после многомесячного расследования государственной помощи китайским производителям электромобилей.

По словам экспертов, этот шаг может спровоцировать уже полномасштабную торговую войну между ЕС и Китаем после того, как Пекин начал расследование против европейских производителей алкогольных напитков и угрожал возмездием фермерам и самолетостроительным компаниям из Евросоюза.

Когда наши партнеры нарушают правила, мы будем отстаивать свои права, — выступил с комментарием по этому поводу еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис.

Согласно последним данным, модели, производимые компанией BYD, ожидают пошлины в 17,4%, Geely — 20%, а SAIC — 38,1%.

Как Китай отреагировал на решение ЕС

Одной из первых ситуацию прокомментировала Китайская торговая палата в ЕС.

Она сразу заявила о своем "шоке, глубоком разочаровании и серьезном недовольстве этим протекционистским мероприятием".

Кроме того, представители палаты подвергли жесткой критике антисубсидийное расследование и даже назвали его "охотой на ведьм".

Официальный Пекин убежден, что пошлины станут "серьезным рыночным барьером".

После того, как отчаянная попытка Германии удержать пошлины на низшем уровне провалилась, Берлин, похоже, проиграл борьбу с Парижем. Франция настаивала на высоких пошлинах и стояла на том, чтобы убедить Еврокомиссию начать расследование минувшей осенью, — сказано в сообщении.

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