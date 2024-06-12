Китай шокирован новым решением ЕС на фоне торговой войны

12 июня Европейская комиссия официально заявила, что с 4 июля введет пошлины на импорт китайских электромобилей в размере 38,1%. Пекин сразу же выразил свое возмущение и шок.

ЕС введет большие пошлины на китайские электромобили

Что важно понимать, введение пошлин должно произойти после многомесячного расследования государственной помощи китайским производителям электромобилей.

По словам экспертов, этот шаг может спровоцировать уже полномасштабную торговую войну между ЕС и Китаем после того, как Пекин начал расследование против европейских производителей алкогольных напитков и угрожал возмездием фермерам и самолетостроительным компаниям из Евросоюза.

Когда наши партнеры нарушают правила, мы будем отстаивать свои права, — выступил с комментарием по этому поводу еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис. Поделиться

Согласно последним данным, модели, производимые компанией BYD, ожидают пошлины в 17,4%, Geely — 20%, а SAIC — 38,1%.

Как Китай отреагировал на решение ЕС

Одной из первых ситуацию прокомментировала Китайская торговая палата в ЕС.

Она сразу заявила о своем "шоке, глубоком разочаровании и серьезном недовольстве этим протекционистским мероприятием".

Кроме того, представители палаты подвергли жесткой критике антисубсидийное расследование и даже назвали его "охотой на ведьм".

Официальный Пекин убежден, что пошлины станут "серьезным рыночным барьером".