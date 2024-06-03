Китай выпускает на орбиту неизвестные объекты из космических самолетов
Категория
Мир
Дата публикации

Китай выпускает на орбиту неизвестные объекты из космических самолетов

космический самолет Shenlong
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Источник:  Live Science

Секретный китайский космический самолет Shenlong выпустил на орбиту новый неизвестный объект, ставший седьмым за последние полгода.

Главные тезисы

  • Китайский космический самолет Shenlong выпускает на орбиту неизвестные объекты, вызывая интерес мировой космической общественности.
  • Подозревается, что объекты, выпущенные на орбиту, могут быть связаны с военными технологиями и космическими экспериментами.
  • Существуют опасения по поводу возможного военного использования космических самолетов, что требует внимания и контроля со стороны международного сообщества.
  • Китайский космический самолет Shenlong сравнивается с американским X-37B, также находящимся на орбите, возможно, свидетельствуя о гонке вооружений в космосе.
  • Космический корабль Shenlong проводит эксперименты на орбите, держа информацию о своей деятельности в тайне, однако стороны не исключают военного применения технологий.

Что известно о подозрительной деятельности Китая в космосе

Отмечается, что до сих пор остается неизвестным, какие объекты Китай выпускает на орбиту и с какой целью.

Подчеркивается, что седьмой неопределенный космический объект был выпущен китайским самолетом Shenlong еще 24 мая на высоте 600 км над поверхностью Земли.

По мнению аналитиков, неопределенные объекты, скорее всего, небольшие спутники или спутниковое оборудование, выброшено перед тем, как корабль сойдет с орбиты.

Космические силы США отслеживают этот самолет с того момента, как он стартовал на борту ракеты Long March 2F с космодрома Цзюцюань 14 декабря.

Отмечается, что Shenlong во многом схож с американским секретным космическим самолетом Boeing X-37B.

Что известно о деятельности китайского космического самолета на орбите

Китайский секретный космический самолет впервые стартовал в 2020 году и пробыл на орбите всего два дня. Однако во время своего второго путешествия, которое началось в конце 2022 года, он пробыл в космосе 276 дней.

Вскоре после запуска в прошлом году Shenlong развернул шесть меньших объектов, каждый из которых, как оказалось, излучал сигнал.

Между тем, руководство Китая пытается держать информацию о собственном космическом самолете в тайне и не признает существование выпущенных им неопределенных объектов.

После работы на орбите в течение определенного времени экспериментальный космический корабль вернется в назначенное место посадки в Китае. В течение этого периода он будет проверять технологии многократного использования и космические научные эксперименты, как и планировалось, оказывая техническую поддержку мирному использованию космоса, - говорится в сообщении китайского государственного агентства Синьхуа.

По словам руководителя космических операций Космических сил США Б. Ченса Зальцмана, нельзя утверждать, что Китай применяет в космосе военные технологии с помощью самолета Shenlong, однако этого вполне стоит ожидать.

Космический самолет X-37B американских военных также находится на околоземной орбите. Аппарат стартовал 28 декабря на ракете SpaceX Falcon Heavy.

Тот факт, что обе миссии работают одновременно, вероятно, не совпадение, - добавил Зальцман.

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