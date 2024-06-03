Что известно о подозрительной деятельности Китая в космосе

Отмечается, что до сих пор остается неизвестным, какие объекты Китай выпускает на орбиту и с какой целью.

Подчеркивается, что седьмой неопределенный космический объект был выпущен китайским самолетом Shenlong еще 24 мая на высоте 600 км над поверхностью Земли.

По мнению аналитиков, неопределенные объекты, скорее всего, небольшие спутники или спутниковое оборудование, выброшено перед тем, как корабль сойдет с орбиты.

Космические силы США отслеживают этот самолет с того момента, как он стартовал на борту ракеты Long March 2F с космодрома Цзюцюань 14 декабря.

Отмечается, что Shenlong во многом схож с американским секретным космическим самолетом Boeing X-37B.

Что известно о деятельности китайского космического самолета на орбите

Китайский секретный космический самолет впервые стартовал в 2020 году и пробыл на орбите всего два дня. Однако во время своего второго путешествия, которое началось в конце 2022 года, он пробыл в космосе 276 дней.

Secret China space plane Shenlong launches mystery object into Earth's orbit 372 miles above the surface



This reminds of US Boeing X-37B craft Orbital Test Vehicle 4 (right). Nobody knows what they are doing in the orbits.https://t.co/lwDUOXD2zP pic.twitter.com/5BrMZrzbPC — SynCronus (@syncronus) May 29, 2024

Вскоре после запуска в прошлом году Shenlong развернул шесть меньших объектов, каждый из которых, как оказалось, излучал сигнал.

Между тем, руководство Китая пытается держать информацию о собственном космическом самолете в тайне и не признает существование выпущенных им неопределенных объектов.

После работы на орбите в течение определенного времени экспериментальный космический корабль вернется в назначенное место посадки в Китае. В течение этого периода он будет проверять технологии многократного использования и космические научные эксперименты, как и планировалось, оказывая техническую поддержку мирному использованию космоса, - говорится в сообщении китайского государственного агентства Синьхуа. Поделиться

По словам руководителя космических операций Космических сил США Б. Ченса Зальцмана, нельзя утверждать, что Китай применяет в космосе военные технологии с помощью самолета Shenlong, однако этого вполне стоит ожидать.

Космический самолет X-37B американских военных также находится на околоземной орбите. Аппарат стартовал 28 декабря на ракете SpaceX Falcon Heavy.