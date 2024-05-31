Компания Boeing запускает в космос корабль Starliner

1 июня компания Boeing предпримет еще одну попытку запуска космического корабля Starliner с экипажем NASA на борту.
Boeing запускает космический корабль Starliner
Запуск намечен на 12:25 по Восточноевропейскому времени (13:25 по Киевскому времени) 1 июня.
Об этом сообщает New Atlas.
Затем запуск перенесли на 21 мая, далее на 25 мая, а затем — на неопределенный срок, когда обнаружили утечку гелия в силовой установке служебного модуля Starliner.
Однако теперь, очевидно, компания Boeing решила пойти на определенный риск, совершив запуск в субботу вместо того, чтобы разбирать космический корабль на части для устранения утечки.
Инженеры Boeing и NASA договорились рискнуть, даже несмотря на то, что существует возможность того, что двигательная установка может выйти из строя на орбите, и тогда Starliner не сможет вернуться на Землю.
Впрочем, на брифинге 24 мая руководитель программы коммерческих экипажей NASA Стив Стич заявил, что существует способ решения этой проблемы.
Прямую трансляцию можно просмотреть по ссылке.
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5 мая Boeing запустит на орбиту Земли корабль.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что на борту 7-местной капсулы будут находиться два астронавта NASA.
Это окончательное испытание перед тем, как космическому кораблю позволят совершать регулярные космические путешествия в рамках программы пилотируемых космических миссий NASA.
Boeing еще в 2019 году попытался отправить этот космический корабль в Международную космическую станцию, но во время миссии были обнаружены многочисленные проблемы, на преодоление которых понадобились годы.
Из-за этой задержки Boeing пришлось выплатить более 1 млрд долл. штрафных санкций.
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