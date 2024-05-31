Компания Boeing запускает в космос корабль Starliner
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Компания Boeing запускает в космос корабль Starliner

Компания Boeing запускает в космос корабль Starliner
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Источник:  New Atlas

1 июня компания Boeing предпримет еще одну попытку запуска космического корабля Starliner с экипажем NASA на борту.

Boeing запускает космический корабль Starliner

Запуск намечен на 12:25 по Восточноевропейскому времени (13:25 по Киевскому времени) 1 июня.

Об этом сообщает New Atlas.

Согласно начальным планам, запуск Starliner был запланирован на 6 мая. Однако за несколько минут до старта он был отменен из-за проблемы с кислородным клапаном в верхней ступени Centaur.

Затем запуск перенесли на 21 мая, далее на 25 мая, а затем — на неопределенный срок, когда обнаружили утечку гелия в силовой установке служебного модуля Starliner.

Однако теперь, очевидно, компания Boeing решила пойти на определенный риск, совершив запуск в субботу вместо того, чтобы разбирать космический корабль на части для устранения утечки.

Инженеры Boeing и NASA договорились рискнуть, даже несмотря на то, что существует возможность того, что двигательная установка может выйти из строя на орбите, и тогда Starliner не сможет вернуться на Землю.

Впрочем, на брифинге 24 мая руководитель программы коммерческих экипажей NASA Стив Стич заявил, что существует способ решения этой проблемы.

Мы могли бы справиться с этой конкретной утечкой, если бы скорость утечки увеличилась даже в 100 раз.

Прямую трансляцию можно просмотреть по ссылке.

Boeing станет конкурентом SpaceX

5 мая Boeing запустит на орбиту Земли корабль.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что на борту 7-местной капсулы будут находиться два астронавта NASA.

Это окончательное испытание перед тем, как космическому кораблю позволят совершать регулярные космические путешествия в рамках программы пилотируемых космических миссий NASA.

Boeing еще в 2019 году попытался отправить этот космический корабль в Международную космическую станцию, но во время миссии были обнаружены многочисленные проблемы, на преодоление которых понадобились годы.

Из-за этой задержки Boeing пришлось выплатить более 1 млрд долл. штрафных санкций.

Reuters добавляет, что в случае успеха пилотируемой миссии Boeing компания станет вторым поставщиком услуг космических путешествий для NASA, присоединившись к SpaceX.

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