Компанія Boeing запускає у космос корабель Starliner

1 червня компанія Boeing здійснить ще одну спробу запуску космічного корабля Starliner з екіпажем NASA на борту.

Boeing запускає космічний корабель Starliner

Запуск запланований на 12:25 за Східноєвропейським часом (13:25 за Київським часом) 1 червня.

Про це повідомляє New Atlas.

Згідно з початковими планами, запуск Starliner був запланований на 6 травня. Однак за декілька хвилин до старту його було скасовано через проблему з кисневим клапаном у верхньому ступені Centaur. Поширити

Потім запуск перенесли на 21 травня, далі на 25 травня, а згодом — на невизначений термін, коли виявили витік гелію в силовій установці службового модуля Starliner.

Однак тепер, очевидно, компанія Boeing вирішила піти на певний ризик, здійснивши запуск у суботу замість того, щоб розбирати космічний корабель на частини для усунення витоку.

Інженери Boeing і NASA домовилися ризикнути, навіть попри те, що існує ймовірність того, що рухова установка може вийти з ладу на орбіті, і тоді Starliner не зможе повернутися на Землю.

Утім, на брифінгу 24 травня керівник програми комерційних екіпажів NASA Стів Стіч заявив, що існує спосіб розв'язання цієї проблеми.

Ми могли б впоратися з цим конкретним витоком, якби швидкість витоку збільшилася навіть у 100 разів. Поширити

Пряму трансляцію можна буде переглянути за посиланням.

Boeing стане конкурентом SpaceX

5 травня Boeing запустить на орбіту Землі космічний корабель.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що на борту 7-місної капсули перебуватимуть двоє астронавтів NASA.

Це — остаточне випробування перед тим, як космічному кораблю дозволять здійснювати регулярні космічні подорожі у рамках програми пілотованих космічних місій NASA.

Boeing ще у 2019-му році спробував відправити цей космічний корабель до Міжнародної космічної станції, але під час місії були виявлені численні проблеми, на подолання яких знадобилися роки.

Через цю затримку Boeing довелося виплатити понад 1 млрд дол штрафних санкцій.