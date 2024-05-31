Компанія Boeing запускає у космос корабель Starliner

1 червня компанія Boeing здійснить ще одну спробу запуску космічного корабля Starliner з екіпажем NASA на борту.
Boeing запускає космічний корабель Starliner
Запуск запланований на 12:25 за Східноєвропейським часом (13:25 за Київським часом) 1 червня.
Про це повідомляє New Atlas.
Потім запуск перенесли на 21 травня, далі на 25 травня, а згодом — на невизначений термін, коли виявили витік гелію в силовій установці службового модуля Starliner.
Однак тепер, очевидно, компанія Boeing вирішила піти на певний ризик, здійснивши запуск у суботу замість того, щоб розбирати космічний корабель на частини для усунення витоку.
Інженери Boeing і NASA домовилися ризикнути, навіть попри те, що існує ймовірність того, що рухова установка може вийти з ладу на орбіті, і тоді Starliner не зможе повернутися на Землю.
Утім, на брифінгу 24 травня керівник програми комерційних екіпажів NASA Стів Стіч заявив, що існує спосіб розв'язання цієї проблеми.
Пряму трансляцію можна буде переглянути за посиланням.
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5 травня Boeing запустить на орбіту Землі космічний корабель.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що на борту 7-місної капсули перебуватимуть двоє астронавтів NASA.
Це — остаточне випробування перед тим, як космічному кораблю дозволять здійснювати регулярні космічні подорожі у рамках програми пілотованих космічних місій NASA.
Boeing ще у 2019-му році спробував відправити цей космічний корабель до Міжнародної космічної станції, але під час місії були виявлені численні проблеми, на подолання яких знадобилися роки.
Через цю затримку Boeing довелося виплатити понад 1 млрд дол штрафних санкцій.
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