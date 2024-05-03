Boeing відправить у космос новий корабель з астронавтами
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Boeing відправить у космос новий корабель з астронавтами

Корабель
Джерело:  Reuters

Boeing планує наступного тижня вперше відправити свій новий космічний корабель із командою астронавтів на орбіту Землі.

Boeing стане конкурентом SpaceX

5 травня Boeing запустить на орбіту Землі космічний корабель.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що на борту 7-місної капсули перебуватимуть двоє астронавтів NASA.

Це — остаточне випробування перед тим, як космічному кораблю дозволять здійснювати регулярні космічні подорожі у рамках програми пілотованих космічних місій NASA.

Boeing ще у 2019-му році спробував відправити цей космічний корабель до Міжнародної космічної станції, але під час місії були виявлені численні проблеми, на подолання яких знадобилися роки.

Через цю затримку Boeing довелося виплатити понад 1 млрд дол штрафних санкцій.

Reuters додає, що в разі успіху пілотованої місії Boeing, компанія стане другим постачальником послуг космічних подорожей для NASA, долучившись до SpaceX.

Наразі пробний запуск Boeing заплановано на понеділок.

Космічний телескоп “Хаббл” ремонтували 5 разів

Телескоп "Хаббл" — перша складна оптична обсерваторія, виведена на орбіту навколо Землі в 1990 році. Завдяки розташуванню у відкритому космосі, над атмосферою нашої планети, прилад отримує зображення набагато більшої яскравості, чіткості та деталізації, ніж наземні телескопи з подібною оптикою.

Про це розповіли в американському агентстві з досліджень космосу NASA.

За весь час свого існування "Хаббл" здійснив понад 1,6 млн спостережень, які значно поглибили знання про космос.

Розробка телескопа передбачала, що ремонтні роботи та модернізація вимагатимуть присутності астронавтів у відкритому космосі. Працівники NASA під час періодичних візитів забезпечували безперебійну роботу телескопа та оснащували його все більш потужними інструментами — це дозволило збільшити можливості пристрою.

Після виведення "Хаббла" на орбіту було здійснено п'ять місій для його обслуговування — у їхніх межах астронавти провели в космосі 57 днів, 15 годин, 48 хвилин і вісім секунд.

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