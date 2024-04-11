SpaceX запустила в космос надсучасний метеорологічний супутник
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

SpaceX запустила в космос надсучасний метеорологічний супутник

Falcon 9
Джерело:  SpaceX

Компанія SpaceX виконала свою другу в цьому році місію для національної безпеки США. Ракета Falcon 9 запустила з каліфорнійської бази Космічних сил Ванденберг місію USSF-62 на замовлення Космічних сил США.

SpaceX запустила супутник для Космічних сил США

Метою USSF-62 є виведення на низьку навколоземну орбіту супутника Weather System Follow-on — Microwave (WSF-M).

Розроблений і виготовлений компанією BAE Systems, WSF-M — це найсучасніший космічний апарат, призначений для надання необхідних метеорологічних даних для військових операцій у різних сферах ведення бойових дій.

Основний інструмент супутника, мікрохвильовий тепловізор, вимірюватиме вітер на поверхні моря, інтенсивність тропічних циклонів і збиратиме додаткові дані про навколишнє середовище. Супутником WSF-M є датчик космічної погоди, наданий урядом США, повідомляє BAE Systems.

Полковник Джим Хорн, старший керівник з питань матеріально-технічного забезпечення Командування космічних систем "Дельта" наголосив на важливості місії "для посилення потенціалу Америки в умовах ескалації загроз".

Після успішного виконання місії перший ступінь Falcon 9 безпечно повернувся на Землю, приземлившись у Ванденберзькій посадковій зоні 4 майже через вісім хвилин після старту. За даними SpaceX, це вже третій запуск і посадка для цієї ракети-носія.

Це було 279 успішне повернення першого ступеня ракети Falcon 9 для SpaceX.

USSF-62 стала 37-м запуском SpaceX у 2024 році і другою місією для Космічних сил в цьому році. Попередній запуск відбувся 14 лютого, коли Falcon 9 розгорнула місію USSF-124 з шістьма супутниками зі станції Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді.

Starship втретє запустять у космос

SpaceX запланувала новий запуск Starship.

У пості на своїй сторінці у Twitter компанія розмістила посилання, за яким можна буде спостерігати за “третім льотним випробуванням Starship”.

Очікується, що воно розпочнеться 14 березня о 13:30 за київським часом.

Перші два польоти Starship у квітні та листопаді минулого року зрештою закінчилися невдачею, але кожен з експериментальних запусків дозволив фахівцям отримати цінні дані.

Під час другої місії чотири місяці тому перший ступінь надважкого прискорювача виконав номінальний політ, перш ніж відокремився від розгінного блоку Starship. А ракета вибухнула через кілька хвилин польоту через витік рідкого кисню з вентиляційного отвору.

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