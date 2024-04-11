SpaceX запустила в космос сверхсовременный метеорологический спутник

Компания SpaceX выполнила свою вторую в этом году миссию по национальной безопасности США. Ракета Falcon 9 запустила с калифорнийской базы Космических сил Ванденберг миссию USSF-62 по заказу Космических сил США.
SpaceX запустила спутник для Космических сил США
Целью USSF-62 является выведение на низкую околоземную орбиту спутника Weather System Follow-on — Microwave (WSF-M).
Основной инструмент спутника, микроволновой тепловизор, будет измерять ветер на поверхности моря, интенсивность тропических циклонов и собирать дополнительные данные об окружающей среде. Спутником WSF-M является датчик космической погоды, предоставленный правительством США, сообщает BAE Systems.
Полковник Джим Хорн, старший руководитель по материально-техническому обеспечению Командование космических систем "Дельта" отметил важность миссии "для усиления потенциала Америки в условиях эскалации угроз".
После успешного выполнения миссии первая ступень Falcon 9 безопасно вернулась на Землю, приземлившись в Ванденбергской посадочной зоне 4 спустя почти восемь минут после старта. По данным SpaceX, это уже третий запуск и посадка для этой ракеты-носителя.
Это было 279 успешное возвращение первой ступени ракеты Falcon 9 для SpaceX.
USSF-62 стал 37-м запуском SpaceX в 2024 году и второй миссией для Космических сил в этом году. Предыдущий запуск состоялся 14 февраля, когда Falcon 9 развернула миссию USSF-124 с шестью спутниками со станции Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.
Starship третий раз запустят в космос
SpaceX запланировала новый запуск Starship.
В посте на своей странице в Twitter компания разместила ссылку, за которой можно будет наблюдать за "третьим летным испытанием Starship".
Ожидается, что он начнется 14 марта в 13:30 по киевскому времени.
Первые два полета Starship в апреле и ноябре прошлого года, наконец, закончились неудачей, но каждый из экспериментальных запусков позволил специалистам получить ценные данные.
Во время второй миссии четыре месяца назад первую степень сверхтяжелого ускорителя совершил номинальный полет, прежде чем отделился от разгонного блока Starship. А ракета взорвалась через несколько минут полета из-за утечки жидкого кислорода из вентиляционного отверстия.
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