SpaceX запустила в космос сверхсовременный метеорологический спутник

Компания SpaceX выполнила свою вторую в этом году миссию по национальной безопасности США. Ракета Falcon 9 запустила с калифорнийской базы Космических сил Ванденберг миссию USSF-62 по заказу Космических сил США.

SpaceX запустила спутник для Космических сил США

Целью USSF-62 является выведение на низкую околоземную орбиту спутника Weather System Follow-on — Microwave (WSF-M).

Falcon 9 launches USSF-62 and the WSF-M satellite – the @SpaceForceDoD's new, next-generation weather spacecraft – to orbit from pad 4E in California, helping enable new imaging capabilities for low-Earth orbit weather data collection pic.twitter.com/cx77zEKvkb — SpaceX (@SpaceX) April 11, 2024

Разработанный и изготовленный компанией BAE Systems, WSF-M — самый современный космический аппарат, предназначенный для предоставления необходимых метеорологических данных для военных операций в различных сферах ведения боевых действий. Поделиться

Основной инструмент спутника, микроволновой тепловизор, будет измерять ветер на поверхности моря, интенсивность тропических циклонов и собирать дополнительные данные об окружающей среде. Спутником WSF-M является датчик космической погоды, предоставленный правительством США, сообщает BAE Systems.

Полковник Джим Хорн, старший руководитель по материально-техническому обеспечению Командование космических систем "Дельта" отметил важность миссии "для усиления потенциала Америки в условиях эскалации угроз".

После успешного выполнения миссии первая ступень Falcon 9 безопасно вернулась на Землю, приземлившись в Ванденбергской посадочной зоне 4 спустя почти восемь минут после старта. По данным SpaceX, это уже третий запуск и посадка для этой ракеты-носителя.

Это было 279 успешное возвращение первой ступени ракеты Falcon 9 для SpaceX.

USSF-62 стал 37-м запуском SpaceX в 2024 году и второй миссией для Космических сил в этом году. Предыдущий запуск состоялся 14 февраля, когда Falcon 9 развернула миссию USSF-124 с шестью спутниками со станции Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Starship третий раз запустят в космос

SpaceX запланировала новый запуск Starship.

В посте на своей странице в Twitter компания разместила ссылку, за которой можно будет наблюдать за "третьим летным испытанием Starship".

Ожидается, что он начнется 14 марта в 13:30 по киевскому времени.

Первые два полета Starship в апреле и ноябре прошлого года, наконец, закончились неудачей, но каждый из экспериментальных запусков позволил специалистам получить ценные данные.