Boeing отправит в космос новый корабль с астронавтами

Boeing планирует на следующей неделе впервые отправить новый космический корабль с командой астронавтов на орбиту Земли.

Boeing станет конкурентом SpaceX

5 мая Boeing запустит на орбиту Земли корабль.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что на борту 7-местной капсулы будут находиться два астронавта NASA.

Это окончательное испытание перед тем, как космическому кораблю позволят совершать регулярные космические путешествия в рамках программы пилотируемых космических миссий NASA. Поделиться

Boeing еще в 2019 году попытался отправить этот космический корабль в Международную космическую станцию, но во время миссии были обнаружены многочисленные проблемы, на преодоление которых понадобились годы.

Из-за этой задержки Boeing пришлось выплатить более 1 млрд долл штрафных санкций.

Reuters добавляет, что в случае успеха пилотируемой миссии Boeing компания станет вторым поставщиком услуг космических путешествий для NASA, присоединившись к SpaceX.

В настоящее время пробный запуск Boeing запланирован на понедельник.

Космический телескоп "Хаббл" ремонтировали 5 раз

Телескоп "Хаббл" — первая сложная оптическая обсерватория, выведенная на орбиту вокруг Земли в 1990 году. Благодаря расположению в открытом космосе над атмосферой нашей планеты прибор получает изображение гораздо большей яркости, четкости и детализации, чем наземные телескопы с подобной оптикой.

Об этом рассказали в американском агентстве по исследованиям космоса NASA.

За все время своего существования "Хаббл" осуществил более 1,6 млн наблюдений, значительно углубивших знания о космосе.

Разработка телескопа предполагала, что ремонтные работы и модернизация потребуют присутствия астронавтов в открытом космосе. Работники NASA во время периодических визитов обеспечивали бесперебойную работу телескопа и оснащали его все более мощными инструментами, что позволило увеличить возможности устройства.