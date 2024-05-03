Boeing отправит в космос новый корабль с астронавтами
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Boeing отправит в космос новый корабль с астронавтами

Корабль
Читати українською
Источник:  Reuters

Boeing планирует на следующей неделе впервые отправить новый космический корабль с командой астронавтов на орбиту Земли.

Boeing станет конкурентом SpaceX

5 мая Boeing запустит на орбиту Земли корабль.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что на борту 7-местной капсулы будут находиться два астронавта NASA.

Это окончательное испытание перед тем, как космическому кораблю позволят совершать регулярные космические путешествия в рамках программы пилотируемых космических миссий NASA.

Boeing еще в 2019 году попытался отправить этот космический корабль в Международную космическую станцию, но во время миссии были обнаружены многочисленные проблемы, на преодоление которых понадобились годы.

Из-за этой задержки Boeing пришлось выплатить более 1 млрд долл штрафных санкций.

Reuters добавляет, что в случае успеха пилотируемой миссии Boeing компания станет вторым поставщиком услуг космических путешествий для NASA, присоединившись к SpaceX.

В настоящее время пробный запуск Boeing запланирован на понедельник.

Космический телескоп "Хаббл" ремонтировали 5 раз

Телескоп "Хаббл" — первая сложная оптическая обсерватория, выведенная на орбиту вокруг Земли в 1990 году. Благодаря расположению в открытом космосе над атмосферой нашей планеты прибор получает изображение гораздо большей яркости, четкости и детализации, чем наземные телескопы с подобной оптикой.

Об этом рассказали в американском агентстве по исследованиям космоса NASA.

За все время своего существования "Хаббл" осуществил более 1,6 млн наблюдений, значительно углубивших знания о космосе.

Разработка телескопа предполагала, что ремонтные работы и модернизация потребуют присутствия астронавтов в открытом космосе. Работники NASA во время периодических визитов обеспечивали бесперебойную работу телескопа и оснащали его все более мощными инструментами, что позволило увеличить возможности устройства.

После вывода "Хаббла" на орбиту было осуществлено пять миссий для его обслуживания — в их пределах астронавты провели в космосе 57 дней, 15 часов, 48 минут и восемь секунд.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
SpaceX запустила в космос сверхсовременный метеорологический спутник
Falcon 9
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
NASA готовится запустить в космос свои солнечные паруса нового поколения
паруса
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
В NASA показали ремонт телескопа "Хаббл" в открытом космосе
NASA
"Хаббл"

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?