Boeing отправит в космос новый корабль с астронавтами

Boeing планирует на следующей неделе впервые отправить новый космический корабль с командой астронавтов на орбиту Земли.
Boeing станет конкурентом SpaceX
5 мая Boeing запустит на орбиту Земли корабль.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что на борту 7-местной капсулы будут находиться два астронавта NASA.
Boeing еще в 2019 году попытался отправить этот космический корабль в Международную космическую станцию, но во время миссии были обнаружены многочисленные проблемы, на преодоление которых понадобились годы.
Из-за этой задержки Boeing пришлось выплатить более 1 млрд долл штрафных санкций.
Reuters добавляет, что в случае успеха пилотируемой миссии Boeing компания станет вторым поставщиком услуг космических путешествий для NASA, присоединившись к SpaceX.
В настоящее время пробный запуск Boeing запланирован на понедельник.
Космический телескоп "Хаббл" ремонтировали 5 раз
Телескоп "Хаббл" — первая сложная оптическая обсерватория, выведенная на орбиту вокруг Земли в 1990 году. Благодаря расположению в открытом космосе над атмосферой нашей планеты прибор получает изображение гораздо большей яркости, четкости и детализации, чем наземные телескопы с подобной оптикой.
Об этом рассказали в американском агентстве по исследованиям космоса NASA.
За все время своего существования "Хаббл" осуществил более 1,6 млн наблюдений, значительно углубивших знания о космосе.
Разработка телескопа предполагала, что ремонтные работы и модернизация потребуют присутствия астронавтов в открытом космосе. Работники NASA во время периодических визитов обеспечивали бесперебойную работу телескопа и оснащали его все более мощными инструментами, что позволило увеличить возможности устройства.
После вывода "Хаббла" на орбиту было осуществлено пять миссий для его обслуживания — в их пределах астронавты провели в космосе 57 дней, 15 часов, 48 минут и восемь секунд.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-