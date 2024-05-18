США активно готовятся к войне в космосе — NYT

Согласно данным The New York Times, Минобороны США спешит расширить свои возможности для ведения войны в космосе. Вашингтон убежден, что молниеносный прогресс Китая и России в космических операциях представляет серьезную угрозу для американских спутников на орбите.
Возрастает угроза войны в космосе между США, РФ и Китаем
Как удалось узнать журналистам, детали планов Пентагона остаются строго засекреченными, однако представители ведомства все чаще подтверждают тот факт, что эта инициатива отражает серьезные изменения в военных операциях, где рассматривается космос как поле битвы.
Кроме того, указано, что Пентагон планирует приобрести новое поколение средств наземного и космического базирования, что позволит ему защищать свою спутниковую сеть от нападений и, в случае необходимости, срывать или выводить из строя вражеские космические аппараты на орбите.
США кардинально изменили свой подход
The New York Times обращает внимание на то, что новая стратегия существенно отличается от предыдущих военных программ в космосе расширением диапазона наступательных возможностей.
По словам журналистов, беспокойство лишь усилилось после распространения слухов о том, что страна-агрессорка РФ, вероятно, разрабатывает ядерное оружие космического базирования, которое может уничтожить все спутники на орбите — как коммерческие, так и военные.
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