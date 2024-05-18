США активно готуються до війни в космосі — NYT
Категорія
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США активно готуються до війни в космосі — NYT

Пентагон
Джерело:  The New York Times

Згідно з даними The New York Times, Міноборони США поспішає розширити свої можливості для ведення війни в космосі. Вашингтон переконаний, що блискавичний прогрес Китаю і Росії в космічних операціях становить серйозну загрозу для американських супутників на орбіті.

Зростає загроза війни в космосі між США, РФ та Китаєм

Як вдалося дізнатися журналістам, деталі планів Пентагону залишаються суворо засекреченими, однак представники відомства дедалі частіше підтверджують той акт, що ця ініціатива відображає серйозні зміни у військових операціях, де космос розглядають як поле битви.

Американська влада більше не буде покладатися лише на військові супутники для зв'язку, навігації, відстеження і націлювання на наземні загрози — інструменти, які протягом десятиліть давали Пентагону значну перевагу в конфліктах.

Окрім того, вказано, що Пентагон планує придбати нове покоління засобів наземного і космічного базування, що дадуть йому можливість захищати свою супутникову мережу від нападів і, в разі необхідності, зривати або виводити з ладу ворожі космічні апарати на орбіті, заявили представники Пентагону в низці інтерв'ю, виступів і нещодавніх заяв.

США кардинально змінили свій підхід

The New York Times звертає увагу на те, що нова стратегія суттєво відрізняється від попередніх військових програм у космосі розширенням діапазону наступальних можливостей.

Представники Пентагону і нещодавня несекретна оцінка директора національної розвідки говорять про те, що і Росія, і Китай вже випробували або розгорнули такі системи, як наземні високоенергетичні лазери, протисупутникові ракети або маневрені супутники, які можуть бути використані для виведення з ладу американських космічних об'єктів, — пише видання.

За словами журналістів, занепокоєння лише посилилося після поширення чуток про те, що країна-агресорка РФ, імовірно, розробляє ядерну зброю космічного базування, яка може знищити всі супутники на орбіті — як комерційні, так і військові.

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