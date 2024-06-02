The Telegraph нашел доказательства подготовки РФ к Третьей мировой войне в космосе

РФ планирует разместить на орбите атомное оружие, которое одним взрывом уничтожит почти все спутники. Но уже сейчас страна-агрессор имеет на орбите "конвенционное" противоспутниковое оружие - аппараты-убийцы, способные "убивать" другие спутники по одному.

РФ готовится к войне в космосе

В отличие от ядерного взрыва на орбите это оружие может уничтожать спутники по одному, а не сразу.

Об этом пишет The Telegraph.

В 2019 и 2022 годах Россия запустила на низкую орбиту группу небольших маневренных "инспекционных" спутников. Россияне утверждают, что функция этих аппаратов состоит в том, чтобы встречаться с другими российскими спутниками и проверять их для диагностики неисправностей.

Но, как пишет The Telegraph, с помощью датчиков и манипуляторов эти самые "инспекционные" спутники могут вмешиваться в работу чужих спутников или даже уничтожать их.

Российские инспекционные спутники, как правило, недолговечны. Через несколько лет у них заканчивается топливо, они теряют высоту и сгорают в атмосфере. Чтобы сохранить орбитальный арсенал для возможной грядущей космической войны, Кремль должен каждые несколько лет запускать новую партию инспекционных спутников. Поделиться

16 мая россияне запустили из космодрома Плесецк на севере России таинственный спутник под названием "Космос 2576". Через четыре дня, 20 мая, заместитель представителя США в ООН Роберт Вуд заявил, что "Космос 2576" — это, вероятно, оружие, способное атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите.

Россия развернула это новое противокосмическое оружие на той же орбите, что и правительственный спутник США. Сообщается, что американский спутник под номером USA 314 имеет разведывательные возможности.

Если бы "Космос 2576" действительно атаковал USA 314, это было бы актом войны. Но в ситуации, когда война уже началась, приоритетом российских космических сил было бы ослепить или выключить как можно больше американских спутников разведки и связи.

The Telegraph отмечает, что у американцев также есть "инспекционные спутники" и "секретный космический боевой самолет", способный вмешиваться в космические аппараты других стран — и китайцы тоже.

Большая разница состоит в том, что Соединенные Штаты и Китай сейчас не ведут эскалацию великой войны на поверхности Земли, которая демонстрировала бы их безрассудство. Поделиться

Российское противоспутниковое оружие: что известно

Американская разведка узнала о планах России разместить на орбите ядерное оружие. Ее задача — не удары по земле, а уничтожение всех спутников на орбите, что нивелирует преимущество США в разведке и координации своих сил в случае третьей мировой войны.

Подробности о развертывании российского оружия в космосе сообщила помощница секретаря Бюро по контролю за вооружениями, сдерживания и стабильности Минобороны США Мэлори Стюарт.

Россия уже держит на орбите космический аппарат, который, по мнению Пентагона, является частью программы создания противоспутникового оружия.

Этот спутник находится на нестандартной высоте, которая не используется другими спутниками и выше обычных околоземных орбит. РФ официально заверила, что это научный спутник, предназначенный для исследования влияния радиации на электронику, но в таком случае его орбита нелогична, ведь пролегает ниже мощных радиационных поясов.