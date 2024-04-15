Третья мировая война уже началась — The Telegraph

Ситуация на международной арене становится все более опасной

Как считают журналисты, происходящие события воспринимают всерьез только страны-агрессоры.

Нравится нам это или нет, но широкая война России в Украине является частью мировой войны. Мировая война, в которой квартет авторитарных стран противостоит демократиям мира. Это Россия и союзники России — Китай, Иран и Северная Корея — против Украины и ее союзников. Это большинство западных демократий и время от времени Соединенные Штаты, — отмечает The Telegraph. Поделиться

Именно враги Украины уже давно осознали, что война приобрела статус "глобальной", однако союзники Киева привыкли игнорировать все, что происходит.

По мнению журналистов, пока Запад будет игнорировать эту проблему, Украина будет находиться в невыгодном положении.

Когда же, наконец, международное сообщество признает всю серьезность ситуации, Россия может потерпеть поражение на украинском фронте крайне быстро.

Россия настроена более серьезно, чем союзники Украины

Журналисты обращают внимание на то, что страна-агрессорка мобилизует своих союзников, получая, в частности, "Шахеды" из Ирана, артиллерийские снаряды от КНДР, промышленные компоненты от Китая, в то время как люди на Западе до сих пор воспринимают войну в Украине как региональный конфликт двух стран.