Как считает редакция The Telegraph, масштабная глобальная война уже началась, однако западные лидеры игнорируют реальность.
Ситуация на международной арене становится все более опасной
Как считают журналисты, происходящие события воспринимают всерьез только страны-агрессоры.
Именно враги Украины уже давно осознали, что война приобрела статус "глобальной", однако союзники Киева привыкли игнорировать все, что происходит.
По мнению журналистов, пока Запад будет игнорировать эту проблему, Украина будет находиться в невыгодном положении.
Когда же, наконец, международное сообщество признает всю серьезность ситуации, Россия может потерпеть поражение на украинском фронте крайне быстро.
Россия настроена более серьезно, чем союзники Украины
Журналисты обращают внимание на то, что страна-агрессорка мобилизует своих союзников, получая, в частности, "Шахеды" из Ирана, артиллерийские снаряды от КНДР, промышленные компоненты от Китая, в то время как люди на Западе до сих пор воспринимают войну в Украине как региональный конфликт двух стран.
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