Ситуація на міжнародній арені стає дедалі небезпечнішою

Як вважають журналісти, події, які наразі відбуваються, сприймають серйозно лише країни-агресори.

Подобається нам це чи ні, але широка війна Росії в Україні є частиною світової війни. Світова війна, в якій квартет авторитарних держав протистоїть демократіям світу. Це Росія та союзники Росії — Китай, Іран та Північна Корея — проти України та її союзників. Це більшість західних демократій і, час від часу, Сполучені Штати, — зазначає The Telegraph. Поширити

Саме вороги України уже давно усвідомили, що війна набула статус “глобальної”, однак союзники Києва звикли ігнорувати все, що віддувається.

На переконання журналістів, доки Захід буде ігнорувати цю проблему, Україна перебуватиме у невигідному становищі.

Коли ж нарешті міжнародна спільнота визнає усю серйозність ситуації, Росія може зазнати поразки на українському фронті вкрай швидко.

Росія налаштована більш серйозно, ніж союзники України

Журналісти звертають увагу на те, що країна-агресорка мобілізує своїх союзників, отримуючи, зокрема, "Шахеди" з Ірану, артилерійські снаряди від КНДР, промислові компоненти від Китаю, у той час, як люди на Заході досі сприймають війну в Україні як регіональну суперечку двох країн.