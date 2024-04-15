Третя світова війна вже почалася — The Telegraph

Як вважає редакція видання The Telegraph, масштабна глобальна війна уже розпочалася, однак західні лідери ігнорують реальність.
Ситуація на міжнародній арені стає дедалі небезпечнішою
Як вважають журналісти, події, які наразі відбуваються, сприймають серйозно лише країни-агресори.
Саме вороги України уже давно усвідомили, що війна набула статус “глобальної”, однак союзники Києва звикли ігнорувати все, що віддувається.
На переконання журналістів, доки Захід буде ігнорувати цю проблему, Україна перебуватиме у невигідному становищі.
Коли ж нарешті міжнародна спільнота визнає усю серйозність ситуації, Росія може зазнати поразки на українському фронті вкрай швидко.
Росія налаштована більш серйозно, ніж союзники України
Журналісти звертають увагу на те, що країна-агресорка мобілізує своїх союзників, отримуючи, зокрема, "Шахеди" з Ірану, артилерійські снаряди від КНДР, промислові компоненти від Китаю, у той час, як люди на Заході досі сприймають війну в Україні як регіональну суперечку двох країн.
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