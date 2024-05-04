Власти Венгрии боятся обострения российско-украинской войны

Скандальный дипломат жалуется, что НАТО якобы может пересечь "красную линию", если решится спасать Украину от российской агрессии прямо на поле боя.

Он также продолжает настаивать на том, чтобы западные лидеры начали активно работать над достижением мира, а не искать пути участия в войне.

Если в Украине окажутся европейские или американские солдаты, это означает, что мы пересекли красную линию, проведенную НАТО. Если хоть одна страна-член НАТО отправит свои войска в Украину, это означает прямой конфликт с Россией, а это означает Третью мировую войну. Кто-нибудь из нас этого хочет? Я — нет. Это не наша война, потому что никто не нападал на Европу. Это война двух стран. Эскалация этого конфликта очень опасна. Петер Сиярто Глава МИД Венгрии

НАТО все-таки планирует усилить поддержку Украины

Как утверждает шеф венгерской дипломатии Петер Сийярто заявил, Альянс планирует выделить еще 100 млрд долларов на военную помощь Украине.

НАТО хочет более тесно, чем раньше, координировать поставки оружия в Украину и подготовку украинских военных, теперь Альянс хочет влить в войну еще 100 млрд долларов, — сообщил дипломат. Поделиться

Также он в очередной раз пожаловался на то, что Европа ничего не делает для достижения мира в Украине.