По мнению главы МИД Венгрии Петера Сиярто, вход войск НАТО в Украину станет началом Третьей мировой войны.
Власти Венгрии боятся обострения российско-украинской войны
Скандальный дипломат жалуется, что НАТО якобы может пересечь "красную линию", если решится спасать Украину от российской агрессии прямо на поле боя.
Он также продолжает настаивать на том, чтобы западные лидеры начали активно работать над достижением мира, а не искать пути участия в войне.
НАТО все-таки планирует усилить поддержку Украины
Как утверждает шеф венгерской дипломатии Петер Сийярто заявил, Альянс планирует выделить еще 100 млрд долларов на военную помощь Украине.
Также он в очередной раз пожаловался на то, что Европа ничего не делает для достижения мира в Украине.
Что важно понимать, власти Венгрии занимают пророссийскую позицию и всегда игнорируют тот факт, что именно РФ начала войну против Украины и не хочет ее завершать.
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