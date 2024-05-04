Коли може початися Третя світова війна. В Угорщині озвучили новий прогноз

Влада Угорщини боїться загострення російсько-української війни

Скандальний дипломат бідкається, що НАТО нібито може перетнути "червону лінію", якщо наважиться рятувати Україну від російської агресії безпосередньо на полі бою.

Він також продовжує наполягати на тому, щоб західні лідери почали активно працювати над досягненням миру, а не шукати шляхів участі у війні.

Якщо в Україні опиняться європейські або американські солдати, це означатиме, що ми перетнули червону лінію, проведену НАТО. Якщо хоч одна країна-член НАТО відправить свої війська в Україну, це означатиме прямий конфлікт з Росією, а це означає третю світову війну. Хтось із нас цього хоче? Я — ні. Це не наша війна, бо ніхто не нападав на Європу. Це війна двох країн. Ескалація цього конфлікту дуже небезпечна. Петер Сіярто Глава МЗС Угорщини

НАТО все-таки планує посилити підтримку України

Як стверджує шеф угорської дипломатії Петер Сійярто заявив, Альянс планує виділити ще 100 млрд доларів на військову допомогу Україні.

НАТО хоче тісніше, ніж раніше, координувати постачання зброї в Україну і підготовку українських військових, тепер Альянс хоче влити у війну ще 100 млрд доларів, — повідомив дипломат. Поширити

Також він вкотре поскаржився на те, що Європа, мовляв, нічого не робить задля досягнення миру в Україні.