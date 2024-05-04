На переконання глави МЗС Угорщини Петера Сіярто, вхід військ НАТО в Україну стане початком Третьої світової війни.
Влада Угорщини боїться загострення російсько-української війни
Скандальний дипломат бідкається, що НАТО нібито може перетнути "червону лінію", якщо наважиться рятувати Україну від російської агресії безпосередньо на полі бою.
Він також продовжує наполягати на тому, щоб західні лідери почали активно працювати над досягненням миру, а не шукати шляхів участі у війні.
НАТО все-таки планує посилити підтримку України
Як стверджує шеф угорської дипломатії Петер Сійярто заявив, Альянс планує виділити ще 100 млрд доларів на військову допомогу Україні.
Також він вкотре поскаржився на те, що Європа, мовляв, нічого не робить задля досягнення миру в Україні.
Що важливо розуміти, влада Угорщини займає проросійські позицію й завжди ігнорує той факт, що саме РФ розпочала війну проти України та не хоче її завершувати.
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