Китай випускає на орбіту невідомі об'єкти з космічних літаків
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Китай випускає на орбіту невідомі об'єкти з космічних літаків

космічний літак Shenlong
Джерело:  Live Science

Секретний китайський космічний літак Shenlong випустив на орбіту новий невідомий об'єкт, який став сьомим за останні півроку. 

Головні тези:

  • Китайський космічний літак Shenlong випустив на орбіту сьомий невідомий об'єкт за останні півроку, що викликає обурення та зацікавленість у світовій космічній громадськості.
  • Припущення стосовно мети та призначення випущених об'єктів залишаються спірними, проте ці об'єкти можуть бути пов'язані з військовими технологіями та космічними експериментами.
  • Китайський державне агентство Сіньхуа заявляє, що метою космічного літака Shenlong є перевірка технологій багаторазового використання та підтримка мирного використання космосу.
  • Зауважується, що ситуація з активністю китайського космічного літака Shenlong порівнюється з американським X-37B, що також перебуває на навколоземній орбіті.
  • Існують обгрунтовані побоювання щодо можливого використання космічних літаків для військових цілей, і обидва країни зараз проводять активні космічні місії, що вимагає уваги та контролю від міжнародної спільноти.

Що відомо про підозрілу діяльність Китаю у космосі

Зазначається, що досі залишається невідомим, які саме об’єкти Китай випускає на орбіту і з якою метою.

Підкреслюється, що сьомий невизначений космічний об’єкт було випущено китайським літаком Shenlong ще 24 травня на висоті 600 кілометрів над поверхнею Землі.

На думку аналітиків, невизначені об’єкти, скоріш за все, невеликі супутники, або супутникове обладнання, викинуте перед тим, як корабель зійде з орбіти.

Космічні сили США відстежують цей літак відтоді, як він стартував на борту ракети Long March 2F з космодрому Цзюцюань 14 грудня.

Зазначається, що Shenlong багато у чому схожий з американським секретним космічним літаком Boeing X-37B.

Що відомо про діяльність китайського космічного літака на орбіті

Китайський секретний космічний літак вперше стартував у 2020 році і пробув на орбіті лише два дні. Однак під час своєї другої подорожі, яка розпочалася наприкінці 2022 року, він пробув у космосі 276 днів.

Незабаром після запуску минулого року Shenlong розгорнув шість менших об'єктів, кожен з яких, як виявилося, випромінював якийсь сигнал.

Між тим керівництво Китаю намагається тримати інформацію про власний космічний літак у таємниці і не визнає існування випущених ним невизначених об’єктів.

Після роботи на орбіті протягом певного часу експериментальний космічний корабель повернеться до призначеного місця посадки в Китаї. Протягом цього періоду він здійснюватиме перевірку технологій багаторазового використання та космічні наукові експерименти, як і планувалося, надаючи технічну підтримку мирному використанню космосу, - йдеться у повідомленні китайського державного агентства Сіньхуа.

За словами керівника космічних операцій Космічних сил США Б. Ченса Зальцмана, наразі не можна стверджувати, що Китай застосовує у космосі військові технології за допомогою літака Shenlong, однак цього цілком варто очікувати.

Космічний літак X-37B американських військових також перебуває на навколоземній орбіті. Апарат стартував 28 грудня на ракеті SpaceX Falcon Heavy.

Той факт, що обидві місії працюють одночасно, ймовірно, не є збігом, - додав Зальцман.

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