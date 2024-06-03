Секретний китайський космічний літак Shenlong випустив на орбіту новий невідомий об'єкт, який став сьомим за останні півроку.

Що відомо про підозрілу діяльність Китаю у космосі

Зазначається, що досі залишається невідомим, які саме об’єкти Китай випускає на орбіту і з якою метою.

Підкреслюється, що сьомий невизначений космічний об’єкт було випущено китайським літаком Shenlong ще 24 травня на висоті 600 кілометрів над поверхнею Землі.

На думку аналітиків, невизначені об’єкти, скоріш за все, невеликі супутники, або супутникове обладнання, викинуте перед тим, як корабель зійде з орбіти.

Космічні сили США відстежують цей літак відтоді, як він стартував на борту ракети Long March 2F з космодрому Цзюцюань 14 грудня.

Зазначається, що Shenlong багато у чому схожий з американським секретним космічним літаком Boeing X-37B.

Що відомо про діяльність китайського космічного літака на орбіті

Китайський секретний космічний літак вперше стартував у 2020 році і пробув на орбіті лише два дні. Однак під час своєї другої подорожі, яка розпочалася наприкінці 2022 року, він пробув у космосі 276 днів.

Secret China space plane Shenlong launches mystery object into Earth's orbit 372 miles above the surface



This reminds of US Boeing X-37B craft Orbital Test Vehicle 4 (right). Nobody knows what they are doing in the orbits.https://t.co/lwDUOXD2zP pic.twitter.com/5BrMZrzbPC — SynCronus (@syncronus) May 29, 2024

Незабаром після запуску минулого року Shenlong розгорнув шість менших об'єктів, кожен з яких, як виявилося, випромінював якийсь сигнал.

Між тим керівництво Китаю намагається тримати інформацію про власний космічний літак у таємниці і не визнає існування випущених ним невизначених об’єктів.

Після роботи на орбіті протягом певного часу експериментальний космічний корабель повернеться до призначеного місця посадки в Китаї. Протягом цього періоду він здійснюватиме перевірку технологій багаторазового використання та космічні наукові експерименти, як і планувалося, надаючи технічну підтримку мирному використанню космосу, - йдеться у повідомленні китайського державного агентства Сіньхуа. Поширити

За словами керівника космічних операцій Космічних сил США Б. Ченса Зальцмана, наразі не можна стверджувати, що Китай застосовує у космосі військові технології за допомогою літака Shenlong, однак цього цілком варто очікувати.

Космічний літак X-37B американських військових також перебуває на навколоземній орбіті. Апарат стартував 28 грудня на ракеті SpaceX Falcon Heavy.