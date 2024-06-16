Китай обрав курс на гібридну війну проти Заходу — NYT

Захід більше не розглядає Китай як потенційного партнера і бачить в ньому геополітичного суперника.

Країни G7 підтримують введення санкцій проти китайських компаній

Про це пише The New York Times, підбиваючи підсумки саміту "Великої сімки" (G7), що відбувся цього тижня в Італії.

У підсумковому комюніке (саміту — ред) є 28 посилань на Китай, майже всі вони описують Пекін як злісну силу. Контраст із зображенням Китаю всього кілька років тому різкий, — зазначає видання. Поширити

На минулих самітах найбільші економіки Заходу часто говорили про співпрацю з Пекіном у контексті боротьби зі зміною клімату, протистояння тероризму і розповсюдженню ядерної зброї.

Хоча Китай ніколи не запрошували до G7 , Пекін часто описували як "партнера", зокрема постачальника товарів і ринок збуту для західних товарів.

Навіть після початку повномасштабної війни в Україні Захід дивився на Китай, як на силу, яка стримує Кремль від ще більшої ескалації.

Більше цього не буде. Цього року Китай і Росія часто обговорювалися на одному диханні й у тих самих загрозливих виразах, що, можливо, є природним результатом їхнього поглиблення партнерства, — зазначає видання.

Тепер у комюніке саміту G7 присутні прямі обіцянки запровадження санкцій проти китайських компаній, які підтримують військову машину Росії.

За даними NYT, всередині адміністрації президента США Джо Байдена зростає переконання, що китайський правитель Сі Цзіньпін за останній рік змінив своє ставлення до війни в Україні, і тепер Пекін має намір все більше підтримувати Росію.

Автор публікації наголошує, що наростаюча ворожість Заходу до Китаю пов’язана не лише з його роллю у підтримці загарбницьких прагнень Москви.

Пекін звинувачують у серії серйозних хакерських атак на американську та європейську критичну інфраструктуру.

Американські офіційні особи кажуть, що кіберактивність Китаю є підготовкою до можливої війни з Тайванем, під час якої Пекін спробує паралізувати США зупинкою їхньої критичної інфраструктури.

Сі Цзіньпін звинуватив США у провокуванні Китаю до нападу на Тайвань

Лідер КНР Сі Цзіньпін заявив президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, що нібито США провокують та підштовхують Китай до нападу на Тайвань.

За інформацією журналістів видання із посиланням на співрозмовників, відповідна розмова між Сі Цзіньпіном і Урсулою фонд дер Ляєн мала місце у квітні 2023 року.

За словами лідера КНР у розмові із президенткою Єврокомісії, США нібито обманом намагаються змусити Китай здійснити напад на Тайвань.

За словами низки китайських колишніх військових та науковців, зокрема, Пекін вважає провокацією передачу США зброї Тайваню.

Звернення Сі до фон дер Ляєн є першим відомим випадком, коли він висуває подібні претензії іноземному лідеру.