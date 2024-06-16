Китай выбрал курс на гибридную войну против Запада - NYT

Запад больше не рассматривает Китай как потенциального партнера и видит в нем геополитического соперника.

Страны G7 поддерживают введение санкций против китайских компаний

Об этом пишет The New York Times, подводя итоги состоявшегося на этой неделе в Италии саммита "Большой семерки" (G7).

В итоговом коммюнике (саммита – ред) есть 28 ссылок на Китай, почти все они описывают Пекин как злостную силу. Контраст с изображением Китая всего несколько лет назад резок, отмечает издание. Поделиться

На прошлых саммитах крупнейшие экономики Запада часто говорили о сотрудничестве с Пекином в контексте борьбы с изменением климата, противостояния терроризма и распространения ядерного оружия.

Хотя Китай никогда не приглашали в G7, Пекин часто описывали как "партнера", в частности, поставщика товаров и рынок сбыта для западных товаров.

Даже после начала полномасштабной войны в Украине Запад смотрел на Китай как силу, сдерживающую Кремль от еще большей эскалации.

Больше этого не будет. В этом году Китай и Россия часто обсуждались на одном дыхании и в тех же угрожающих выражениях, которые, возможно, являются естественным результатом их углубления партнерства, — отмечает издание.

Теперь в коммюнике саммита G7 присутствуют прямые обещания введения санкций против китайских компаний, поддерживающих военную машину России.

По данным NYT, внутри администрации президента США Джо Байдена растет убеждение, что китайский правитель Си Цзиньпин за последний год изменил свое отношение к войне в Украине и теперь Пекин намерен все больше поддерживать Россию.

Автор публикации отмечает, что нарастающая враждебность Запада в Китай связана не только с его ролью в поддержке захватнических стремлений Москвы.

Пекин обвиняют в серии серьезных атак хакеров на американскую и европейскую критическую инфраструктуру.

Американские официальные лица говорят, что киберактивность Китая является подготовкой к возможной войне с Тайванем, в ходе которой Пекин попытается парализовать США остановкой их критической инфраструктуры.

Си Цзиньпин обвинил США в провоцировании Китая до нападения на Тайвань

Лидер КНР Си Цзиньпин заявил президенту Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен, что якобы США провоцируют и подталкивают Китай к нападению на Тайвань.

По информации журналистов издания со ссылкой на собеседников, ответный разговор между Си Цзиньпином и Урсулой фонд дер Ляен имел место в апреле 2023 года.

По словам лидера КНР в разговоре с президентом Еврокомиссии, США якобы обманом пытаются заставить Китай совершить нападение на Тайвань.

По словам ряда китайских бывших военных и ученых, Пекин считает провокацией передачу США оружия Тайваню.

Обращение Си к фон дер Ляэну является первым известным случаем, когда он выдвигает подобные претензии иностранному лидеру.