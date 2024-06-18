Путин планирует отойти от власти и уже готовит преемников — аналитики

Команда ISW пришла к выводу, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин не только осознал, что вскоре ему придется покинуть Кремль, а уже начал готовить преемников для своего режима.
Главные тезисы
- Назначение Путиным своих родственников и детей чиновников на руководящие должности указывает на то, что он собирает в Кремле людей, которые лояльны его режиму.
- Ожидается, что диктатор продолжит раздавать должности лояльным лицам, а также экономистам для повышения эффективности военного комплекса.
- Путин также осознал, что рано или поздно ему придется покинуть Кремль.
Новые кадровые перестановки в Кремле
Американский Институт изучения войны обращает внимание на то, что диктатор уволил 4 заместителя министра обороны и заменил их "близкой родственницей", сыном бывшего премьер-министра России и экономистом.
Речь идет об Анне Цивилевой и Павле Фрадкове, а также первом заместителе министра обороны Леониде Горнине.
Что важно понимать, Цивилева — двоюродная племянница Путина, жена недавно назначенного министра энергетики Сергея Цивилева.
Более того, именно она руководит фондом "Защитники Отечества", который находится под контролем Кремля.
5 лет назад Анна Цивилева входила в состав Совета по опеке и попечительству в социальной сфере при правительстве РФ.
Что касается Фрадков, то он — сын бывшего премьер-министра России и директора Службы внешней разведки России (СВР) Михаила Фрадкова.
Зачем Путин активно назначает новых людей на должности
По убеждению американских аналитиков, назначение Цивилевой, Фрадкова и Горнина поддерживают недавние усилия Путина, направленные на то, чтобы представить своих родственников и детей других чиновников российской общественности.
Кроме того, указано, что диктатор хочет назначить экономических советников в Минобороны для улучшения экономики на фоне войны против Украины.
Последние неожиданные решения Путина указывают на то, что он будет раздавать должности тем людям, которых считает лояльным режиму, а также экономистам для улучшения оборонно-промышленной базы России.
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