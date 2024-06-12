Путин не победит. В НАТО заявили о новом плане для капитуляции России

По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Россия будет вынуждена капитулировать в войне с Украиной только тогда, когда поймет, что союзники никогда не откажутся от поддержки Киева. Для этого генсек и его команда разработали новый план.

В НАТО хотят договориться о долгосрочной помощи Украине

По словам Столтенберга, его план заключается в том, чтобы добровольные взносы отдельных членов блока по поддержке Украины стали обязательством на уровне Альянса.

Он рассчитывает на то, что министры обороны НАТО примут план по безопасности и обучению для бойцов ВСУ.

Генсек обратил внимание на то, что в блоке есть широкая договоренность об обеспечении ведущей роли Альянса в координации помощи в области безопасности и проведении учений для Украины.

По убеждению Столтенберга, к июльскому саммиту НАТО в Вашингтоне будут согласованы финансовые обязательства перед Украиной.

Это один из примеров того, как мы, используя НАТО, можем иметь более прочную и предполагаемую структуру, особенно в сочетании с обязательством тратить не менее 40 млрд евро в год. Это обеспечит то, что у нас будет более долгосрочная и предполагаемая поддержка для Украины. Йенс Столтенберг Генсек НАТО

По его словам, в блоке одобряют идею добровольных взносов для поддержки Украины.

Путин должен понять, что он никогда не выиграет войну против Украины

Столтенберг снова напомнил о том, что Штаты потратили полгода на одобрение дополнительной помощи для Украины, а европейские союзники Киева не выполнили своих обещаний.

Генсек НАТО подчеркнул, что подобные ситуации не должны повториться на уровне блока.

Кроме того, Альянс должен подтолкнуть Путина к осознанию того, что капитуляция РФ — это всего лишь вопрос времени.