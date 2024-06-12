Путин не победит. В НАТО заявили о новом плане для капитуляции России

По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Россия будет вынуждена капитулировать в войне с Украиной только тогда, когда поймет, что союзники никогда не откажутся от поддержки Киева. Для этого генсек и его команда разработали новый план.
Главные тезисы
- Генсек НАТО планирует сделать помощь Украине обязательствам на уровне Альянса, что усилит позицию Киева в войне с РФ.
- Столтенберг агитирует за долгосрочную поддержку Украины и считает, что это поможет Путину осознать бесперспективность войны.
- НАТО надеется добиться соглашения о финансовом обязательстве перед Украиной на июльском саммите в Вашингтоне.
- Альянс стремится подтолкнуть Путина к капитуляции, убеждая, что победа войны против Украины невозможна.
В НАТО хотят договориться о долгосрочной помощи Украине
По словам Столтенберга, его план заключается в том, чтобы добровольные взносы отдельных членов блока по поддержке Украины стали обязательством на уровне Альянса.
Он рассчитывает на то, что министры обороны НАТО примут план по безопасности и обучению для бойцов ВСУ.
Генсек обратил внимание на то, что в блоке есть широкая договоренность об обеспечении ведущей роли Альянса в координации помощи в области безопасности и проведении учений для Украины.
По убеждению Столтенберга, к июльскому саммиту НАТО в Вашингтоне будут согласованы финансовые обязательства перед Украиной.
По его словам, в блоке одобряют идею добровольных взносов для поддержки Украины.
Путин должен понять, что он никогда не выиграет войну против Украины
Столтенберг снова напомнил о том, что Штаты потратили полгода на одобрение дополнительной помощи для Украины, а европейские союзники Киева не выполнили своих обещаний.
Генсек НАТО подчеркнул, что подобные ситуации не должны повториться на уровне блока.
Кроме того, Альянс должен подтолкнуть Путина к осознанию того, что капитуляция РФ — это всего лишь вопрос времени.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-