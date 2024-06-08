НАТО намерена назначить спецпредставителя по Украине. Что об этом известно
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Политика
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НАТО намерена назначить спецпредставителя по Украине. Что об этом известно

Йенс Столтенберг
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Источник:  Foreign Policy

В НАТО планируют ввести должность спецпредставителя по Украине. Ожидается, что обсуждение этого вопроса пройдет на саммите Альянса в Вашингтоне.

Главные тезисы

  • НАТО планирует ввести должность спецпредставителя по Украине для координации помощи и расширения обязательств перед Украиной.
  • Некоторые западные чиновники выступают против этого решения, считая, что оно противоречит целям Украины на пути к членству в НАТО.
  • Американский постпред при НАТО поддерживает идею институционализации поддержки Украины и ее включения в Альянс.
  • Введение спецпредставителя направлено на укрепление долгосрочных обязательств НАТО перед Украиной и координацию помощи от стран-партнеров.
  • США и Германия отказываются от предоставления Украине членства в НАТО, что вызывает сопротивление со стороны некоторых государств.

Что известно о назначении спецпредставителя по Украине

По информации журналистов, со ссылкой на собеседников, знакомых с вопросом, спецпредставитель НАТО будет постоянно находиться в Киеве и будет представлять стратегию Альянса по расширению долгосрочных обязательств перед Украиной.

В частности, он будет координировать поддержку НАТО Украины, включая предоставление пакетов военной помощи от разных стран-партнеров.

Отмечается, что ряд западных должностных лиц уже поддержали одобрение такого решения.

Мы ищем пути институционализации поступающей в Украину части двусторонней поддержки и введения ее в НАТО, чтобы обеспечить большую согласованность этой помощи и адекватное распределение бремени между Альянсом в нашей коллективной поддержке Украины, - объясняет постпред США при НАТО Джулианна Смит.

Что не так с приглашением Украины в НАТО

Однако, как отмечают авторы материала, некоторые западные чиновники выступают против такого шага, поскольку это, по их мнению, противоречит ключевым целям Украины относительно членства.

Это часть отрадного приза, который мы все пытаемся создать. Это еще один пример того, что мы делаем вместо того, что действительно хочет от нас Украина, - признал в комментарии журналистам один из западных чиновников.

Авторы материала подчеркивают, что крупнейшие сторонники помощи Украине и обретение Киевом членства в Альянсе продолжают настаивать на необходимости предоставления приглашения.

Однако эти требования блокируют, прежде всего, США и Германия.

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