В НАТО планируют ввести должность спецпредставителя по Украине. Ожидается, что обсуждение этого вопроса пройдет на саммите Альянса в Вашингтоне.

Что известно о назначении спецпредставителя по Украине

По информации журналистов, со ссылкой на собеседников, знакомых с вопросом, спецпредставитель НАТО будет постоянно находиться в Киеве и будет представлять стратегию Альянса по расширению долгосрочных обязательств перед Украиной.

В частности, он будет координировать поддержку НАТО Украины, включая предоставление пакетов военной помощи от разных стран-партнеров.

Отмечается, что ряд западных должностных лиц уже поддержали одобрение такого решения.

Мы ищем пути институционализации поступающей в Украину части двусторонней поддержки и введения ее в НАТО, чтобы обеспечить большую согласованность этой помощи и адекватное распределение бремени между Альянсом в нашей коллективной поддержке Украины, - объясняет постпред США при НАТО Джулианна Смит. Поделиться

Что не так с приглашением Украины в НАТО

Однако, как отмечают авторы материала, некоторые западные чиновники выступают против такого шага, поскольку это, по их мнению, противоречит ключевым целям Украины относительно членства.

Это часть отрадного приза, который мы все пытаемся создать. Это еще один пример того, что мы делаем вместо того, что действительно хочет от нас Украина, - признал в комментарии журналистам один из западных чиновников. Поделиться

Авторы материала подчеркивают, что крупнейшие сторонники помощи Украине и обретение Киевом членства в Альянсе продолжают настаивать на необходимости предоставления приглашения.