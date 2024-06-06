НАТО усилит сотрудничество с Украиной в области оборонных технологий и обмена разведданными

Североатлантический Альянс выделяет больше ресурсов для отслеживания российских технологий и совместных проектов с Украиной.

НАТО усиливает сотрудничество с Украиной

НАТО планирует расширить сотрудничество с Украиной в области оборонных технологий и обмениваться разведданными о возможностях России по радиоэлектронной борьбе.

Как пишет Bloomberg, война с Россией против Украины подтолкнула альянс выделить больше ресурсов для обеспечения кибербезопасности и отслеживания российских военных технологий, заявил на этой неделе помощник генерального секретаря НАТО Дэвид ван Вил.

Украинцы внедряют инновации с очень высокой скоростью... Но, конечно, россияне не глупы. Это значит, что инновации на поле боя — не статическая вещь. Это больше похоже на шахматы, — сказал он на форуме в Кракове. Поделиться

По словам ван Вила, соглашение, вводящее новые рамки для обмена информацией, в частности о цепочках поставок беспилотников, будет завершено до июльского саммита альянса в Вашингтоне.

Одна из целей программы — помочь Украине стать крупным поставщиком технологий после окончания войны. По словам ван Вила, НАТО также хочет повторить некоторые из быстрых темпов внедрения и развертывания технологий, которые наблюдались в Украине после начала противостояния.

Ван Вил выступил на первом Форуме оборонных новаторов — конференции, в которой приняли участие представители Киева, Брюсселя и Пентагона, а также десятки стартапов, производящих оборудование для поля боя.

Главной темой мероприятия стало противодействие постоянному глушению Россией системы глобального позиционирования, что сделало некоторые украинские беспилотники и иностранное высокоточное оружие неэффективными. Приписываемые России препятствия GPS все чаще затрагивают страны НАТО в Северной Европе, нарушая полеты и морские сообщения в Прибалтике и Финляндии. Поделиться

В ответ на российские препятствия украинские стартапы разрабатывают беспилотники, которые могут картографировать территорию без GPS, ориентируясь на бортовые камеры или датчики.

Сотрудничество Украины и НАТО

НАТО планирует предложить Украине пакет помощи в сфере безопасности во время ежегодного саммита Североатлантического союза, который состоится летом этого года в Вашингтоне. Однако предполагается, что этот пакет не удовлетворит просьбу Украины о членстве в НАТО на фоне вторжения РФ, пишет Defense News.

Посол США при НАТО Джулианна Смит заявила, что кроме обнародования пакета в июле, 32 страны заканчивают подготовку ряда двусторонних соглашений в поддержку Украины к саммиту, 13 из которых уже заключены.

Члены Североатлантического союза предложат целый пакет достижений, которые будут служить мостом для их членства в Североатлантическом союзе. Частью этого пакета будет речь, на которой мы опишем стремление Украины к членству в самой декларации, — подчеркнула она во время круглого стола Группы писателей по обороне в понедельник. Поделиться

По ее словам, частично это будет означать определение двусторонней поддержки, которая сейчас оказывается Украине и передача ее под командование НАТО.