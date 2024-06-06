НАТО усилит сотрудничество с Украиной в области оборонных технологий и обмена разведданными

Североатлантический Альянс выделяет больше ресурсов для отслеживания российских технологий и совместных проектов с Украиной.
Главные тезисы
- НАТО выделяет ресурсы для отслеживания российских технологий и сотрудничества с Украиной в сфере оборонных технологий.
- Целью НАТО является помощь Украине стать крупным поставщиком технологий после окончания войны.
- Российские препятствия в работе GPS стимулируют украинские стартапы разрабатывать беспилотники без зависимости от глобального позиционирования.
- Пакет помощи от НАТО для украинской безопасности будет предложен на ежегодном саммите союза в Вашингтоне.
- НАТО планирует расширить сотрудничество с Украиной в области оборонных технологий и обмена разведданными, поддерживая геополитические интересы страны.
НАТО усиливает сотрудничество с Украиной
НАТО планирует расширить сотрудничество с Украиной в области оборонных технологий и обмениваться разведданными о возможностях России по радиоэлектронной борьбе.
Как пишет Bloomberg, война с Россией против Украины подтолкнула альянс выделить больше ресурсов для обеспечения кибербезопасности и отслеживания российских военных технологий, заявил на этой неделе помощник генерального секретаря НАТО Дэвид ван Вил.
По словам ван Вила, соглашение, вводящее новые рамки для обмена информацией, в частности о цепочках поставок беспилотников, будет завершено до июльского саммита альянса в Вашингтоне.
Одна из целей программы — помочь Украине стать крупным поставщиком технологий после окончания войны. По словам ван Вила, НАТО также хочет повторить некоторые из быстрых темпов внедрения и развертывания технологий, которые наблюдались в Украине после начала противостояния.
Ван Вил выступил на первом Форуме оборонных новаторов — конференции, в которой приняли участие представители Киева, Брюсселя и Пентагона, а также десятки стартапов, производящих оборудование для поля боя.
В ответ на российские препятствия украинские стартапы разрабатывают беспилотники, которые могут картографировать территорию без GPS, ориентируясь на бортовые камеры или датчики.
Сотрудничество Украины и НАТО
НАТО планирует предложить Украине пакет помощи в сфере безопасности во время ежегодного саммита Североатлантического союза, который состоится летом этого года в Вашингтоне. Однако предполагается, что этот пакет не удовлетворит просьбу Украины о членстве в НАТО на фоне вторжения РФ, пишет Defense News.
Посол США при НАТО Джулианна Смит заявила, что кроме обнародования пакета в июле, 32 страны заканчивают подготовку ряда двусторонних соглашений в поддержку Украины к саммиту, 13 из которых уже заключены.
По ее словам, частично это будет означать определение двусторонней поддержки, которая сейчас оказывается Украине и передача ее под командование НАТО.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-