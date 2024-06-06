НАТО посилить співпрацю з Україною в галузі оборонних технологій та обміну розвідданими

Північноатлантичний Альянс виділяє більше ресурсів для відстеження російських технологій та спільні проєкти з Україною.
Головні тези:
- Північноатлантичний Альянс посилює свою співпрацю з Україною в галузі оборонних технологій та обміну розвідданими.
- Цільовою ініціативою НАТО є допомога Україні стати великим постачальником технологій після закінчення війни.
- Російські перешкоди щодо GPS підштовхують українських стартапів розробляти безпілотники без залежності від глобального позиціонування.
- Члени НАТО планують надати Україні пакет безпекової допомоги під час щорічного саміту Альянсу з метою підтримки геополітичних інтересів країни.
- НАТО також пропонує двосторонні угоди та ініціативи, спрямовані на посилення шляхів до їхнього членства для України.
НАТО посилює співпрацю з Україною
НАТО планує розширити співпрацю з Україною в галузі оборонних технологій і обмінюватися розвідданими про можливості Росії щодо радіоелектронної боротьби.
Як пише Bloomberg, війна з Росією проти України підштовхнула альянс виділити більше ресурсів на забезпечення кібербезпеки та відстеження російських військових технологій, заявив цього тижня помічник генерального секретаря НАТО Девід ван Віл.
За словами ван Віла, угоду, що запроваджує нові рамки для обміну інформацією, зокрема про ланцюжки поставок безпілотників, буде завершено до липневого саміту альянсу у Вашингтоні.
Одна з цілей програми — допомогти Україні стати великим постачальником технологій після закінчення війни. За словами ван Віла, НАТО також хоче повторити деякі з тих швидких темпів впровадження і розгортання технологій, які спостерігалися в Україні після початку протистояння.
Ван Віл виступив на першому Форумі оборонних новаторів — конференції, в якій узяли участь представники Києва, Брюсселя і Пентагону, а також десятки стартапів, що створюють обладнання для поля бою.
У відповідь на російські перешкоди українські стартапи розробляють безпілотники, які можуть картографувати місцевість без GPS, орієнтуючись на бортові камери або датчики.
Співпраця України та НАТО
НАТО планує запропонувати Україні пакет безпекової допомоги під час щорічного саміту Альянсу, який відбудеться влітку цього року у Вашингтоні. Однак передбачається, що цей пакет не задовольнить прохання України про членство в НАТО на тлі вторгнення РФ, пише Defense News.
Посол США при НАТО Джуліанна Сміт заявила, що окрім оприлюднення пакета в липні, 32 країни закінчують підготовку низки двосторонніх угод на підтримку України до саміту, 13 з яких уже укладено.
За її словами, частково це означатиме визначення певної двосторонньої підтримки, яка зараз надається Україні та передача її під командування НАТО.
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