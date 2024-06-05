Навчання мають стати найбільшими в історії ‒ у них візьмуть участь 50 військових кораблів і 80 літаків із 20 країн НАТО.
Головні тези:
- НАТО оголошує підвищену готовність для реагування на можливі загрози біля своїх кордонів, активно працюючи над забезпеченням безпеки в Балтійському регіоні та інших частинах Європи.
- План готовності НАТО передбачає підготовку 300 тисяч солдатів для захисту східного флангу, у тому числі розробку сухопутних коридорів для перекидання сил ближче до фронту.
- Слідкуючи за можливими загрозами РФ, НАТО вже веде активні дії з організації сухопутних коридорів через різні європейські країни для швидкого переміщення військ та вантажів.
- Згідно з планом переміщення військ передбачається висадка американських сил у нідерландських портах та їх перекидання через Європу до Східної Європи, а також можливі маршрути через Італію, Грецію, Туреччину та інші країни.
У Балтійському морі НАТО проведе масштабні військові навчання
Протягом останніх місяців і тижнів Росія дає різні коментарі щодо можливого перегляду кордонів у Балтійському регіоні.
Навчання розпочнуться вже 5 червня з Клайпедського порту – саме тут командири кораблів отримають завдання. Операції відбуватимуться в усьому Балтійському морі. Швеція вперше як член Альянсу візьме участь у навчаннях.
Литовські ВМС залучать до навчань два судна: тральщик і сторожовий корабель. Вони відповідно працюватимуть у різних групах, керуючись вказівками вищого командування.
НАТО уже готує сухопутні коридори на випадок війни з РФ
Наразі Альянс активно розробляє кілька сухопутних коридорів, якими сили США можна буде перекинути ближче до фронту у разі повномасштабного вторгнення Росії.
У 2023 році члени блоку дійшли висновку, що вкрай важливо швидко підготувати 300 тисяч солдатів, які перебуватимуть у стані підвищеної готовності для захисту східного флангу.
В НАТО уже готують "сухопутні коридори", завдяки яким можна буде швидко перевозити вантажі.
Журналісти дізналися про такі деталі нового плану Альянсу:
американські сили висадяться в нідерландських портах, а потім їх перекинуться потягами через Німеччину до Польщі.
також наразі активно обговорюється інший маршрут — через південні порти в Італії, Греції і Туреччині. З Італії, до прикладу, війська США можуть переправити через Словенію та Хорватію до Угорщини, яка має спільний кордон з Україною.
окрім того, розглядається план щодо транспортування військ із турецьких і грецьких портів через Болгарію і Румунію.
можливий також варіант з перекиданням військ через порти на Балканах, а також через Норвегію, Швецію і Фінляндію.
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