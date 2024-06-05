Навчання мають стати найбільшими в історії ‒ у них візьмуть участь 50 військових кораблів і 80 літаків із 20 країн НАТО.

У Балтійському морі НАТО проведе масштабні військові навчання

Протягом останніх місяців і тижнів Росія дає різні коментарі щодо можливого перегляду кордонів у Балтійському регіоні.

Росія останніми місяцями і тижнями робить різні заяви про можливий перегляд кордонів у Балтійському регіоні, є ознаки збільшення ризиків для підводної інфраструктури, і всі ці питання і загрози відображені в нинішніх навчаннях НАТО, ‒ сказав начальник військово-морських операцій Гедрюс Пременецкас. Поширити

Навчання розпочнуться вже 5 червня з Клайпедського порту – саме тут командири кораблів отримають завдання. Операції відбуватимуться в усьому Балтійському морі. Швеція вперше як член Альянсу візьме участь у навчаннях.

Литовські ВМС залучать до навчань два судна: тральщик і сторожовий корабель. Вони відповідно працюватимуть у різних групах, керуючись вказівками вищого командування.

НАТО уже готує сухопутні коридори на випадок війни з РФ

Наразі Альянс активно розробляє кілька сухопутних коридорів, якими сили США можна буде перекинути ближче до фронту у разі повномасштабного вторгнення Росії.

У 2023 році члени блоку дійшли висновку, що вкрай важливо швидко підготувати 300 тисяч солдатів, які перебуватимуть у стані підвищеної готовності для захисту східного флангу.

В НАТО уже готують "сухопутні коридори", завдяки яким можна буде швидко перевозити вантажі.

Журналісти дізналися про такі деталі нового плану Альянсу: