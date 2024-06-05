НАТО готується до військових навчань біля кордонів РФ
Категорія
Події
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НАТО готується до військових навчань біля кордонів РФ

Навчання НАТО
Джерело:  LRT

Навчання мають стати найбільшими в історії ‒ у них візьмуть участь 50 військових кораблів і 80 літаків із 20 країн НАТО. 

Головні тези:

  • НАТО оголошує підвищену готовність для реагування на можливі загрози біля своїх кордонів, активно працюючи над забезпеченням безпеки в Балтійському регіоні та інших частинах Європи.
  • План готовності НАТО передбачає підготовку 300 тисяч солдатів для захисту східного флангу, у тому числі розробку сухопутних коридорів для перекидання сил ближче до фронту.
  • Слідкуючи за можливими загрозами РФ, НАТО вже веде активні дії з організації сухопутних коридорів через різні європейські країни для швидкого переміщення військ та вантажів.
  • Згідно з планом переміщення військ передбачається висадка американських сил у нідерландських портах та їх перекидання через Європу до Східної Європи, а також можливі маршрути через Італію, Грецію, Туреччину та інші країни.

У Балтійському морі НАТО проведе масштабні військові навчання

Протягом останніх місяців і тижнів Росія дає різні коментарі щодо можливого перегляду кордонів у Балтійському регіоні.

Росія останніми місяцями і тижнями робить різні заяви про можливий перегляд кордонів у Балтійському регіоні, є ознаки збільшення ризиків для підводної інфраструктури, і всі ці питання і загрози відображені в нинішніх навчаннях НАТО, ‒ сказав начальник військово-морських операцій Гедрюс Пременецкас.

Навчання розпочнуться вже 5 червня з Клайпедського порту – саме тут командири кораблів отримають завдання. Операції відбуватимуться в усьому Балтійському морі. Швеція вперше як член Альянсу візьме участь у навчаннях.

Литовські ВМС залучать до навчань два судна: тральщик і сторожовий корабель. Вони відповідно працюватимуть у різних групах, керуючись вказівками вищого командування.

НАТО уже готує сухопутні коридори на випадок війни з РФ

Наразі Альянс активно розробляє кілька сухопутних коридорів, якими сили США можна буде перекинути ближче до фронту у разі повномасштабного вторгнення Росії.

У 2023 році члени блоку дійшли висновку, що вкрай важливо швидко підготувати 300 тисяч солдатів, які перебуватимуть у стані підвищеної готовності для захисту східного флангу.

В НАТО уже готують "сухопутні коридори", завдяки яким можна буде швидко перевозити вантажі.

Журналісти дізналися про такі деталі нового плану Альянсу:

  • американські сили висадяться в нідерландських портах, а потім їх перекинуться потягами через Німеччину до Польщі.

  • також наразі активно обговорюється інший маршрут — через південні порти в Італії, Греції і Туреччині. З Італії, до прикладу, війська США можуть переправити через Словенію та Хорватію до Угорщини, яка має спільний кордон з Україною.

  • окрім того, розглядається план щодо транспортування військ із турецьких і грецьких портів через Болгарію і Румунію.

  • можливий також варіант з перекиданням військ через порти на Балканах, а також через Норвегію, Швецію і Фінляндію.

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