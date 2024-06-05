Учения должны стать самыми большими в истории – в них примут участие 50 военных кораблей и 80 самолетов из 20 стран НАТО.

В Балтийском море НАТО проведет масштабные военные учения

В последние месяцы и недели Россия дает различные комментарии о возможном пересмотре границ в Балтийском регионе.

Россия в последние месяцы и недели делает различные заявления о возможном пересмотре границ в Балтийском регионе, есть признаки увеличения рисков для подводной инфраструктуры, и все эти вопросы и угрозы отражены в нынешних учениях НАТО, – сказал начальник военно-морских операций Гедрюс Пременецкас. Поделиться

Учения начнутся уже 5 июня из Клайпедского порта – именно здесь командиры кораблей получат задание. Операции будут проходить по всему Балтийскому морю. Швеция впервые как член Альянса примет участие в учениях.

Литовские ВМС привлекут к учениям два судна: тральщик и сторожевой корабль. Они будут соответственно работать в разных группах, руководствуясь указаниями высшего командования.

НАТО уже готовит сухопутные коридоры на случай войны с РФ

В настоящее время Североатлантический союз активно разрабатывает несколько сухопутных коридоров, которыми силы США можно будет перебросить поближе к фронту в случае полномасштабного вторжения России.

В 2023 году члены блока пришли к выводу, что очень важно быстро подготовить 300 тысяч солдат, находящихся в состоянии повышенной готовности для защиты восточного фланга.

В НАТО уже готовят "сухопутные коридоры", благодаря которым можно быстро перевозить грузы.

Журналисты узнали о таких деталях нового плана Североатлантического союза: