НАТО готовится к военным учениям у границ РФ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

НАТО готовится к военным учениям у границ РФ

Учения НАТО
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Источник:  LRT

Учения должны стать самыми большими в истории – в них примут участие 50 военных кораблей и 80 самолетов из 20 стран НАТО.

Главные тезисы

  • План готовности НАТО включает подготовку 300 тысяч солдат для защиты восточного фланга и разработку сухопутных коридоров для перекидывания сил ближе к фронту.
  • НАТО активно работает над обеспечением безопасности в Балтийском регионе и других частях Европы в ответ на возможные угрозы.
  • Россия делает заявления о возможном пересмотре границ в Балтийском регионе, что увеличивает риски и отражается в учениях НАТО.
  • Швеция впервые примет участие в учениях НАТО, а Литовские ВМС задействуют тральщик и сторожевой корабль, работая в разных группах.

В Балтийском море НАТО проведет масштабные военные учения

В последние месяцы и недели Россия дает различные комментарии о возможном пересмотре границ в Балтийском регионе.

Россия в последние месяцы и недели делает различные заявления о возможном пересмотре границ в Балтийском регионе, есть признаки увеличения рисков для подводной инфраструктуры, и все эти вопросы и угрозы отражены в нынешних учениях НАТО, – сказал начальник военно-морских операций Гедрюс Пременецкас.

Учения начнутся уже 5 июня из Клайпедского порта – именно здесь командиры кораблей получат задание. Операции будут проходить по всему Балтийскому морю. Швеция впервые как член Альянса примет участие в учениях.

Литовские ВМС привлекут к учениям два судна: тральщик и сторожевой корабль. Они будут соответственно работать в разных группах, руководствуясь указаниями высшего командования.

НАТО уже готовит сухопутные коридоры на случай войны с РФ

В настоящее время Североатлантический союз активно разрабатывает несколько сухопутных коридоров, которыми силы США можно будет перебросить поближе к фронту в случае полномасштабного вторжения России.

В 2023 году члены блока пришли к выводу, что очень важно быстро подготовить 300 тысяч солдат, находящихся в состоянии повышенной готовности для защиты восточного фланга.

В НАТО уже готовят "сухопутные коридоры", благодаря которым можно быстро перевозить грузы.

Журналисты узнали о таких деталях нового плана Североатлантического союза:

  • американские силы высадятся в нидерландских портах, а затем их перевернутся поездами через Германию в Польшу.

  • также сейчас активно обсуждается другой маршрут — через южные порты в Италии, Греции и Турции. Из Италии, например, войска США могут переправить через Словению и Хорватию в Венгрию, которая имеет общую границу с Украиной.

  • Кроме того, рассматривается план транспортировки войск из турецких и греческих портов через Болгарию и Румынию.

  • возможен также вариант с опрокидыванием войск через порты на Балканах, а также через Норвегию, Швецию и Финляндию.

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