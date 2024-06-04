Как удалось узнать The Telegraph, в настоящее время Альянс активно разрабатывает несколько сухопутных коридоров, которыми силы США можно будет перебросить ближе к фронту в случае полномасштабного вторжения России.

Подготовка НАТО к возможной войне с Россией набирает обороты

Как уже упоминалось ранее, в 2023 году члены блока пришли к выводу, что очень важно быстро подготовить 300 тысяч солдат, которые будут находиться в состоянии повышенной готовности для защиты восточного фланга.

В НАТО уже готовят "сухопутные коридоры", с помощью которых можно быстро перевозить грузы.

Журналисты узнали детали нового плана Североатлантического союза:

американские силы высадятся в нидерландских портах, а затем их перевезут поездами через Германию в Польшу.

также сейчас активно обсуждается другой маршрут — через южные порты в Италии, Греции и Турции. Из Италии, например, войска США могут переправить через Словению и Хорватию в Венгрию, которая имеет общую границу с Украиной.

Кроме того, рассматривается план транспортировки войск из турецких и греческих портов через Болгарию и Румынию.

возможен также вариант с переброской войск через порты на Балканах, а также через Норвегию, Швецию и Финляндию.

Фото: telegraph.co.uk

В НАТО не хватает систем ПВО для защиты восточного фланга

Об этом предупредил генерал-лейтенант Александер Сольфранк. Он проанализировал ход российско-украинский войны, чтобы обнаружить слабые места в обороне блока.

К примеру, его беспокоит тот факт, что РФ постоянно атакует украинские логистические базы.

Это должно привести к выводу, что огромные логистические базы больше невозможны, потому что они будут атакованы и уничтожены на ранней стадии конфликтной ситуации, — подчеркнул генерал. Поделиться

Что важно понимать, в НАТО неоднократно предупреждали своих членов о влиянии бюрократических проволочек на передвижение войск по Европе.