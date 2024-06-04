Как удалось узнать The Telegraph, в настоящее время Альянс активно разрабатывает несколько сухопутных коридоров, которыми силы США можно будет перебросить ближе к фронту в случае полномасштабного вторжения России.
Главные тезисы
- НАТО разрабатывает сухопутные коридоры для гибкой подготовки к возможному вооруженному конфликту с Россией.
- Генерал-лейтенант Александр Сольфранк заявляет о нехватке систем ПВО для защиты восточного фланга НАТО.
- Альянс обсуждает идею создания “военного Шенгена” для ускоренного передвижения войск по Европе в случае военной угрозы.
- Планируется переброска американских сил через сухопутные маршруты из Нидерландов в Польшу и через южные порты в Италии, Греции и Турции.
Подготовка НАТО к возможной войне с Россией набирает обороты
Как уже упоминалось ранее, в 2023 году члены блока пришли к выводу, что очень важно быстро подготовить 300 тысяч солдат, которые будут находиться в состоянии повышенной готовности для защиты восточного фланга.
В НАТО уже готовят "сухопутные коридоры", с помощью которых можно быстро перевозить грузы.
Журналисты узнали детали нового плана Североатлантического союза:
американские силы высадятся в нидерландских портах, а затем их перевезут поездами через Германию в Польшу.
также сейчас активно обсуждается другой маршрут — через южные порты в Италии, Греции и Турции. Из Италии, например, войска США могут переправить через Словению и Хорватию в Венгрию, которая имеет общую границу с Украиной.
Кроме того, рассматривается план транспортировки войск из турецких и греческих портов через Болгарию и Румынию.
возможен также вариант с переброской войск через порты на Балканах, а также через Норвегию, Швецию и Финляндию.
В НАТО не хватает систем ПВО для защиты восточного фланга
Об этом предупредил генерал-лейтенант Александер Сольфранк. Он проанализировал ход российско-украинский войны, чтобы обнаружить слабые места в обороне блока.
К примеру, его беспокоит тот факт, что РФ постоянно атакует украинские логистические базы.
Что важно понимать, в НАТО неоднократно предупреждали своих членов о влиянии бюрократических проволочек на передвижение войск по Европе.
Альянс уже обсуждал идею создания "военного Шенгена".
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