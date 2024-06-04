Риск "ядерного Армагеддона". Президент Болгарии раскритиковал помощь НАТО Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Риск "ядерного Армагеддона". Президент Болгарии раскритиковал помощь НАТО Украине

Румен Радев
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Источник:  Радио Свобода

Президент Болгарии Румен Радев подверг критике помощь НАТО Украине и обвинил блок в участии России в войне.

Главные тезисы

  • Президент Болгарии высказал критику по поводу помощи НАТО Украине, предостерегая об угрозе эскалации конфликта.
  • НАТО готовит пакет безопасности для Украины, но это не означает автоматическое членство в Альянсе.
  • США и другие страны оказывают значительную военную помощь для развития оборонно-промышленной базы и укрепления обороноспособности Украины.
  • Позиция Болгарии и критика НАТО по поддержке Украины подчеркивают противоречия в геополитических интересах и международных отношениях.
  • Президент Болгарии также подчеркнул, что страна не решила отправить свои войска в Украину, отмечая необходимость обеспечения безопасности и предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.

Болгарский президент обвинил НАТО в эскалации конфликта между Россией и Украиной

Румен Радев заявил, что присоединение Альянса к войне чревато "эскалацией" и "ядерным Армагеддоном" и тем самым озвучил нарратив Кремля о том, что НАТО якобы виновен в решении войны в Украине и что это ведет к ядерной эскалации.

После решения разрешить обстрелы западным оружием территории России и с формализацией отправки советников и инструкторов на линию фронта эти "красные линии" уже перейдены и, к сожалению, наши политики становятся частью таких неадекватных решений со всеми вытекающими из этого последствиями.

Румен Радев

Румен Радев

Президент Болгарии

Также болгарский президент подчеркнул, что никогда не утверждал, что его государство решило отправить свои войска в Украину.

НАТО предоставит Украине пакет безопасности для приближения ее членства в Альянсе

НАТО намерена предложить Украине пакет помощи по вопросам безопасности во время ежегодного саммита Алянса, который состоится летом этого года в Вашингтоне. Однако предполагается, что этот пакет не удовлетворит просьбу Украины о членстве в НАТО на фоне вторжения РФ.

Посол США при НАТО Джулианна Смит заявила, что кроме обнародования пакета в июле, 32 страны заканчивают подготовку ряда двусторонних соглашений в поддержку Украины к саммиту, 13 из которых уже заключены.

Кроме того, некоторые оборонные компании из блока НАТО заинтересованы в совместном производстве определенных военных средств, таких как беспилотные системы.

Также в мае США объявили о предоставлении Украине пакета внешней военной помощи на сумму 2 миллиарда долларов, который в целом направлен на помощь Украине в развитии ее оборонно-промышленной базы.

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