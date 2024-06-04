Президент Болгарии Румен Радев подверг критике помощь НАТО Украине и обвинил блок в участии России в войне.
Главные тезисы
- Президент Болгарии высказал критику по поводу помощи НАТО Украине, предостерегая об угрозе эскалации конфликта.
- НАТО готовит пакет безопасности для Украины, но это не означает автоматическое членство в Альянсе.
- США и другие страны оказывают значительную военную помощь для развития оборонно-промышленной базы и укрепления обороноспособности Украины.
- Позиция Болгарии и критика НАТО по поддержке Украины подчеркивают противоречия в геополитических интересах и международных отношениях.
- Президент Болгарии также подчеркнул, что страна не решила отправить свои войска в Украину, отмечая необходимость обеспечения безопасности и предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.
Болгарский президент обвинил НАТО в эскалации конфликта между Россией и Украиной
Румен Радев заявил, что присоединение Альянса к войне чревато "эскалацией" и "ядерным Армагеддоном" и тем самым озвучил нарратив Кремля о том, что НАТО якобы виновен в решении войны в Украине и что это ведет к ядерной эскалации.
Также болгарский президент подчеркнул, что никогда не утверждал, что его государство решило отправить свои войска в Украину.
НАТО предоставит Украине пакет безопасности для приближения ее членства в Альянсе
НАТО намерена предложить Украине пакет помощи по вопросам безопасности во время ежегодного саммита Алянса, который состоится летом этого года в Вашингтоне. Однако предполагается, что этот пакет не удовлетворит просьбу Украины о членстве в НАТО на фоне вторжения РФ.
Посол США при НАТО Джулианна Смит заявила, что кроме обнародования пакета в июле, 32 страны заканчивают подготовку ряда двусторонних соглашений в поддержку Украины к саммиту, 13 из которых уже заключены.
Кроме того, некоторые оборонные компании из блока НАТО заинтересованы в совместном производстве определенных военных средств, таких как беспилотные системы.
Также в мае США объявили о предоставлении Украине пакета внешней военной помощи на сумму 2 миллиарда долларов, который в целом направлен на помощь Украине в развитии ее оборонно-промышленной базы.
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