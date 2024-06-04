Президент Болгарії Румен Радев розкритикував допомогу НАТО Україні та звинуватив блок в участі Росії у війні.
Головні тези:
- Президент Болгарії критикує допомогу НАТО Україні та попереджає про ризики ескалації конфлікту.
- Представники НАТО готують пакет безпекової допомоги для України, але це не означає автоматичне членство в Альянсі.
- Угоди задля підтримки України підписані з 13 країнами, а деякі оборонні компанії зацікавлені у спільному виробництві військової техніки.
- США надають Україні значну військову допомогу для розвитку оборонно-промислової бази та зміцнення обороноздатності.
- Критика та підтримка допомоги Україні від НАТО розкривають протиріччя в міжнародних відносинах та геополітичних інтересах.
Болгарський президент звинуватив НАТО у ескалації конфлікту між Росією та Україною
Румен Радев заявив, що долучення Альянсу до війни загрожує "ескалацією" та "ядерним Армагедоном" і тим самим озвучив наратив Кремля про те, що НАТО нібито винний у розв'язанні війни в Україні та що це веде до ядерної ескалації.
Також болгарський президент наголосив, що ніколи не стверджував, що його держава вирішила відправити свої війська до України.
НАТО надасть Україні пакет безпекової допомоги для наближення її членство в Альянсі
НАТО має намір запропонувати Україні пакет безпекової допомоги під час щорічного саміту Алянсу, який відбудеться влітку цього року у Вашингтоні. Проте передбачається, що цей пакет не задовольнить прохання України про членство в НАТО на тлі вторгнення РФ.
Посол США при НАТО Джуліанна Сміт заявила, що окрім оприлюднення пакету в липні, 32 країни закінчують підготовку низки двосторонніх угод на підтримку України до саміту, 13 з яких вже укладено.
Крім того, деякі оборонні компанії з блоку НАТО зацікавлені у спільному виробництві певних військових засобів, таких як безпілотні системи.
Також у травні США оголосили про надання Україні пакету зовнішньої військової допомоги на суму 2 мільярди доларів, який загалом спрямований на допомогу Україні у розвитку її оборонно-промислової бази.
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