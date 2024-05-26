Британія таємно купує радянську та російську зброю для України по всьому світу

Велика Британія окрім офіційних поставок власних озброєнь Україні по всьому світу купує радянську та російську зброю для подальшої відправки українським військовим.

Що відомо про зусилля Великої Британії з озброєння України

Зазначається, що одним з ключових центрів, який займається поставками зброї від західних партнерів Україні, є польський аеропорт у Жешуві.

Від початку розв’язаної Росією злочинної війни проти України аеропорт у Жешуві оточили батареями ЗРК Patriot та Sky Sabre.

Оскільки окупаційна армія РФ домоглась певних обмежених успіхів в Україні, західні партнери почали більш жваво рухатись у питанні надання військової підтримки Києву.

Жешувська злітна смуга обслуговувала близько 100 пасажирських рейсів на тиждень.

Зараз там приземляється військова та вантажна авіація.

Активність військової авіації зросла на 167%, а британські літаки приземляються чи не найактивніше, після літаків зі США.

Приблизно в 1 тис км на захід від Жешува, розташовано ще один важливий гвинтик логістики — німецький Штутгарт.

Там у приміщеннях казарм армії США західні посадовці та українські військові планувальники протягом останніх двох років збирають, отримують та доставляють необхідну Києву зброю.

Цей міжнародний центр був створений Великою Британією на початку війни.

Українські логістичні команди ефективно переглядають бази даних, щоб знайти потрібну зброю, тоді як їхні західні колеги беруться за роботу. Коли озброєння знайдено і країна-союзник погодиться на передачу, IDCC організовує транспортування повітрям, землею та морем.

За словами британських співрозмовників видання, переважна більшість допомоги Україні від Великої Британії прямує двома маршрутами.

За останні два роки прямими рейсами було транспортовано мільйони боєприпасів, а також стрілецької зброї, ракет великої дальності та протитанкової зброї з Великої Британії до Польщі.

Більш важке озброєння, наприклад, броньовані машини, танки, артилерію переправляють через Ла-Манш, а потім потягом перевозять по Європі.

Як Велика Британія постачає Україні контрабандну радянську зброю

Частина двосторонньої допомоги Великобританії використовується для закупівлі російської зброї з усього світу.

У деяких із цих угод Велика Британія фактично виступала в ролі "контрабандиста", купуючи обладнання, а потім допомагаючи організувати його передачу в Україну.

До нас зверталися торговці зброєю, усілякі посередники та дивні люди. Постачання російського обладнання та інших запасів з усього світу здійснюється багатьма суб’єктами та шляхами, — пояснює один зі співрозмовників видання. Поширити

Зрозуміло, що до цих переміщень часто залучені офіцери британської розвідники, хоча МО країни ніколи не визнає цього публічно.

Те, що Україні вдалося дати відсіч переважаючим, значно більшим силам вторгнення армії РФ, стало можливим частково завдяки рішенню Великої Британії поставити їй тисячі одиниць протитанкової зброї за місяць до цього.

Легка протитанкова зброя нового покоління (Nlaws) була нищівною для окупантів.

Повільні танкові колони горіли.

Відтоді конфлікт перетворився на війну на виснаження, коли обидві сторони окопалися на фронті, що простягнувся від Харкова до Херсона.

Тепер ключем до успіху в тому, що фактично є окопною війною ХХІ століття, є використання далекобійної артилерії.

Система озброєння, яка, за словами британських джерел у обороні, найбільше допомагає українцям, це реактивна артилерійська система М270, розроблена США.

Вважається, що Велика Британія пожертвувала сотні ракет Starstreak. Ними ведуть вогонь із переносних пускових установок, хоча Великобританія також постачала транспортні засоби Stormer, які виступали в якості мобільної платформи.

У небі над полем бою системи Starstreak збили значну кількість російських гелікоптерів.

Крім того, Британія також надіслала понад 13 мільйонів боєприпасів, що є особливо актуальним, враховуючи, що Росія, яка переформувала свою економіку на військові рейки, зараз перевищує виробництво боєприпасів у співвідношенні 5 до 1.