Аналітики з Великої Британії зазначають, що попри шалені втрати окупаційна армія РФ продовжує збільшувати перевагу над українськими військовими на фронті.

Як армії РФ вдається збільшувати перевагу над ЗСУ на тлі таких великих втрат

За словами британського аналітика Джек Вотлінг з Королівського інституту об’єднаних служб у Лондоні, українські військові, ймовірно, щодня завдають великих втрат окупаційній армії РФ, однак при цьому втрачають позиції.

Ми перебуваємо в ситуації, коли українські військові, можливо, щодня завдають росіянам великих втрат, але вони втрачають позиції, — зазначає аналітик. Поширити

Вотлінг підкреслив, що ситуація, що складається, призводить до деморалізації українських військових, адже ні Сили оборони, ні цивільні українці не розуміють і на бачать плану, за рахунок якого Україна планує здобути перемогу над російськими загарбниками.

Справа не в тому, що українські солдати не хочуть воювати, або страждають від втрати бойового духу. Насправді, це бажання суспільства зрозуміти, яким є їхній подальший шлях уперед, — пояснює аналітик. Поширити

Він зазначив, що в Україні нікому не подобається ідея мобілізації без конкретних термінів та перспектив ротації.

Серед інших причин великої кількості ухилянтів Вотлінг також називає проблеми дефіциту озброєння та ресурсів.

Багато людей цілком можуть бути готові, але якщо вони думають, що отримають неадекватну підготовку та невідповідне обладнання, тоді виникає небажання бути включеними в цю машину, — підкреслює аналітик. Поширити

На його думку, українцям бракує розуміння, куди саме їх відправлять, які озброєння будуть надані і як загалом проходить процес навчання та підготовки.

Аналітик зазначив, що наразі найбільшою загрозою є йомовірність посилення наступу окупаційної армії РФ та дефіцит досвідчених кадрів в Силах оборони для відбиття ворожих атак.

Це небезпека колапсу і найнебезпечніший сценарій, який може розвинутися у разі, коли українці не зможуть налагодити мобілізацію та навчання військового персоналу, — попереджає Вотлінг. Поширити

Він підкреслив, що окупаційна армія РФ почала діяти невеликими групами, сподіваючись постійними хвилями атак виснажити українських військових і домогтись прориву оборони.

Що росіяни намагатимуться зробити найперше — це загрожувати цілям, які українці обов'язково мусять захищати. І Харків тут є добрим прикладом, бо це змушує українців сконцентрувати там важливі резерви, а коли ці резерви будуть сконцентровані у цьому місці, їх неможливо буде передислокувати в інші. Тож головний російський удар може бути спрямований туди, де цих резервів уже нема, — пояснив аналітик нову тактику окупаційної армії РФ. Поширити

За його словами, упродовж минулого року російські окупанти втягнули українських військових у велику кількість “безладних боїв", де використовувались ув'язнені, а жива сила розглядалась як витратний матеріал.

А Україна відправила на цю боротьбу кваліфіковані кадри з достатнім досвідом бойових дій.

Як армія РФ планує діяти далі

Протягом кількох наступних місяців злочинна армія РФ створювала навчальні підрозділи прямо на кордоні, розбудовувала систему підготовки та почала більш системно створювати нові підрозділи.

Чимало нинішніх російських новобранців — контрактники, отже їх здебільшого не мобілізують примусово. Якість їхніх сил поки що досить низька, але вони продовжували генерувати військо на досить стабільному рівні, що є серйозним викликом для України, — попереджає аналітик. Поширити

Щодо озброєння, то значна частина старих запасів, які наразі Росія активно оновлює і ремонтує, може закінчитися наприкінці наступного року

До цього часуРФ активно намагатиметься переконати Захід, що йому потрібно зупинити підтримку України.

Наприклад, цього можна досягнути, якщо Захід вдасться переконати, що йому варто віддати перевагу власному переозброєнню над поставками в Україну.

Друге завдання росіян — продовжувати захоплювати територію, щоб тиснути на Київ з вимогою погодитися на припинення вогню на невигідних для нього умовах.

Вотлінг висловив переконання, що це буде лише маневр для того, щоб передихнути, бо Росія згодом знову спробує захопити Київ, порушивши режим припинення вогню після відновлення власних військ.

Завданням Заходу аналітик бачить не піддатися на такі хитрощі Москви, бо після 2025 року Росія не матиме вже, чим воювати, і тоді перевага Заходу буде критичною.