Аналитики из Великобритании отмечают, что, несмотря на бешеные потери, оккупационная армия РФ продолжает увеличивать преимущество над украинскими военными на фронте.
Как армии РФ удается увеличивать превосходство над ВСУ на фоне таких больших потерь
По словам британского аналитика Джек Уотлинг из Королевского института объединенных служб в Лондоне, украинские военные, вероятно, ежедневно наносят большие потери оккупационной армии РФ, однако при этом теряют позиции.
Вотлинг подчеркнул, что складывающаяся ситуация приводит к деморализации украинских военных, ведь ни Силы обороны, ни гражданские украинцы не понимают и не видят плана, за счет которого Украина планирует одержать победу над российскими захватчиками.
Он отметил, что в Украине никому не нравится идея мобилизации без конкретных сроков и перспектив ротации.
Среди других причин большого количества уклоняемых Уотлинг также называет проблемы дефицита вооружения и ресурсов.
По его мнению, украинцам не хватает понимания, куда именно их отправят, какие вооружения будут предоставлены и как проходит процесс обучения и подготовки.
Аналитик отметил, что наибольшей угрозой является вероятность усиления наступления оккупационной армии РФ и дефицит опытных кадров в Силах обороны для отражения вражеских атак.
Он подчеркнул, что оккупационная армия РФ начала действовать небольшими группами в надежде на постоянные волны атак истощить украинских военных и добиться прорыва обороны.
По его словам, в течение прошлого года российские оккупанты втянули украинских военных в большое количество "беспорядочных боев", где использовались заключенные, а живая сила рассматривалась как расходный материал.
Украина же отправила на эту борьбу квалифицированные кадры с достаточным опытом боевых действий.
Как армия РФ планирует действовать дальше
В течение нескольких последующих месяцев преступная армия РФ создавала учебные подразделения прямо на границе, перестраивала систему подготовки и стала более системно создавать новые подразделения.
Что касается вооружения, то значительная часть старых запасов, которые Россия активно обновляет и ремонтирует, может закончиться в конце следующего года.
К этому времени Россия будет активно пытаться убедить Запад, что ему нужно остановить поддержку Украины.
Например, этого можно достичь, если Запад удастся убедить, что ему следует отдать предпочтение собственному перевооружению поставок в Украину.
Вторая задача россиян — продолжать захватывать территорию, чтобы давить на Киев с требованием согласиться на прекращение огня на невыгодных для него условиях.
Уотлинг выразил убеждение, что это будет лишь маневр для того, чтобы передохнуть, потому что Россия снова попытается захватить Киев, нарушив режим прекращения огня после восстановления собственных войск.
Задачей Запада аналитик видит не поддаться на такие уловки Москвы, потому что после 2025 года у России уже не будет, чем воевать, и тогда преимущество Запада будет критическим.
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