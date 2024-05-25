Аналитики из Великобритании отмечают, что, несмотря на бешеные потери, оккупационная армия РФ продолжает увеличивать преимущество над украинскими военными на фронте.

Как армии РФ удается увеличивать превосходство над ВСУ на фоне таких больших потерь

По словам британского аналитика Джек Уотлинг из Королевского института объединенных служб в Лондоне, украинские военные, вероятно, ежедневно наносят большие потери оккупационной армии РФ, однако при этом теряют позиции.

Мы находимся в ситуации, когда украинские военные, возможно, ежедневно наносят россиянам большие потери, но они теряют позиции, — отмечает аналитик. Поделиться

Вотлинг подчеркнул, что складывающаяся ситуация приводит к деморализации украинских военных, ведь ни Силы обороны, ни гражданские украинцы не понимают и не видят плана, за счет которого Украина планирует одержать победу над российскими захватчиками.

Дело не в том, что украинские солдаты не хотят воевать или страдают от потери боевого духа. На самом деле это желание общества понять, каков их дальнейший путь вперед, — объясняет аналитик. Поделиться

Он отметил, что в Украине никому не нравится идея мобилизации без конкретных сроков и перспектив ротации.

Среди других причин большого количества уклоняемых Уотлинг также называет проблемы дефицита вооружения и ресурсов.

Многие вполне могут быть готовы, но если они думают, что получат неадекватную подготовку и несоответствующее оборудование, тогда возникает нежелание быть включенными в эту машину, — подчеркивает аналитик. Поделиться

По его мнению, украинцам не хватает понимания, куда именно их отправят, какие вооружения будут предоставлены и как проходит процесс обучения и подготовки.

Аналитик отметил, что наибольшей угрозой является вероятность усиления наступления оккупационной армии РФ и дефицит опытных кадров в Силах обороны для отражения вражеских атак.

Это опасность коллапса и самый опасный сценарий, который может развиться, если украинцы не смогут наладить мобилизацию и обучение военного персонала, — предупреждает Уотлинг. Поделиться

Он подчеркнул, что оккупационная армия РФ начала действовать небольшими группами в надежде на постоянные волны атак истощить украинских военных и добиться прорыва обороны.

Что россияне постараются сделать в первую очередь — это угрожать целям, которые украинцы обязательно должны защищать. И Харьков здесь хороший пример, потому что это заставляет украинцев сконцентрировать там важные резервы, а когда эти резервы будут сконцентрированы в этом месте, их невозможно будет передислоцировать в другие. Так что главный российский удар может быть направлен туда, где этих резервов уже нет, — объяснил аналитик новую тактику оккупационной армии РФ. Поделиться

По его словам, в течение прошлого года российские оккупанты втянули украинских военных в большое количество "беспорядочных боев", где использовались заключенные, а живая сила рассматривалась как расходный материал.

Украина же отправила на эту борьбу квалифицированные кадры с достаточным опытом боевых действий.

Как армия РФ планирует действовать дальше

В течение нескольких последующих месяцев преступная армия РФ создавала учебные подразделения прямо на границе, перестраивала систему подготовки и стала более системно создавать новые подразделения.

Многие нынешние российские новобранцы — контрактники, так что их в основном не мобилизуют принудительно. Качество их сил пока достаточно низкое, но они продолжали генерировать войско на достаточно стабильном уровне, что является серьезным вызовом для Украины, — предупреждает аналитик. Поделиться

Что касается вооружения, то значительная часть старых запасов, которые Россия активно обновляет и ремонтирует, может закончиться в конце следующего года.

К этому времени Россия будет активно пытаться убедить Запад, что ему нужно остановить поддержку Украины.

Например, этого можно достичь, если Запад удастся убедить, что ему следует отдать предпочтение собственному перевооружению поставок в Украину.

Вторая задача россиян — продолжать захватывать территорию, чтобы давить на Киев с требованием согласиться на прекращение огня на невыгодных для него условиях.

Уотлинг выразил убеждение, что это будет лишь маневр для того, чтобы передохнуть, потому что Россия снова попытается захватить Киев, нарушив режим прекращения огня после восстановления собственных войск.

Задачей Запада аналитик видит не поддаться на такие уловки Москвы, потому что после 2025 года у России уже не будет, чем воевать, и тогда преимущество Запада будет критическим.