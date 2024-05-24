Армия РФ наращивает свои группировки на границе с двумя областями Украины

Войска страны-агрессорки России наращивают группировки на границе с Черниговской областью и вблизи границы с Сумской. Оттуда оккупанты наносят удары "Шахедами", бьют из авиации и артиллерии, а также совершают сковывающие действия.

Что известно о наращивании сил армии РФ у границы Украины

Об этом рассказал временный исполняющий обязанности заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Игорь Прохоренко. По его словам, ситуация в Сумском направлении контролируемая.

Что касается Сумского направления, там на сегодняшний день обстановка стабильная, контролируемая, в приграничных районах РФ удерживает соответствующую группировку войск, которая проводит сковывающие действия с целью недопущения опрокидывания наших подразделений на другие угрожающие направления, — сказал Прохоренко. Поделиться

Также РФ предпринимает действия, направленные на наращивание своей группировки на границе с Черниговщиной и остальной границей Сумщины, добавил он.

Каждый день там противник наносит авиационные, артиллерийские удары по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре, применяет БПЛА типа "Шахед", — сообщил Игорь Прохоренко. Поделиться

Полковник добавил, что по остальным направлениям обстановка стабильная и резких изменений не претерпела.

Буданов предположил новое направление наступления русской армии после Харьковщины

По словам руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, Россия начнет новое наступление дальше севернее Харькова, в Сумской области.

Буданов спрогнозировал, что он ожидает, что атаки в Харьковской области продлятся еще три-четыре дня, после чего российские войска, как ожидается, нанесут мощный удар в направлении Сум.

Как отмечает издание, украинские официальные лица ранее заявляли, что Россия сосредоточила войска через границу со стороны Сум. Поделиться

В то же время Павел Величко, украинский офицер, действующий вблизи российской границы в Сумской области, сообщил, что в последнее время усилились российские обстрелы окрестностей Сум.