Армия РФ наращивает свои группировки на границе с двумя областями Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ наращивает свои группировки на границе с двумя областями Украины

вс рф
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Источник:  Укринформ

Войска страны-агрессорки России наращивают группировки на границе с Черниговской областью и вблизи границы с Сумской. Оттуда оккупанты наносят удары "Шахедами", бьют из авиации и артиллерии, а также совершают сковывающие действия.

Что известно о наращивании сил армии РФ у границы Украины

Об этом рассказал временный исполняющий обязанности заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Игорь Прохоренко. По его словам, ситуация в Сумском направлении контролируемая.

Что касается Сумского направления, там на сегодняшний день обстановка стабильная, контролируемая, в приграничных районах РФ удерживает соответствующую группировку войск, которая проводит сковывающие действия с целью недопущения опрокидывания наших подразделений на другие угрожающие направления, — сказал Прохоренко.

Также РФ предпринимает действия, направленные на наращивание своей группировки на границе с Черниговщиной и остальной границей Сумщины, добавил он.

Каждый день там противник наносит авиационные, артиллерийские удары по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре, применяет БПЛА типа "Шахед", — сообщил Игорь Прохоренко.

Полковник добавил, что по остальным направлениям обстановка стабильная и резких изменений не претерпела.

Буданов предположил новое направление наступления русской армии после Харьковщины

По словам руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, Россия начнет новое наступление дальше севернее Харькова, в Сумской области.

Буданов спрогнозировал, что он ожидает, что атаки в Харьковской области продлятся еще три-четыре дня, после чего российские войска, как ожидается, нанесут мощный удар в направлении Сум.

Как отмечает издание, украинские официальные лица ранее заявляли, что Россия сосредоточила войска через границу со стороны Сум.

В то же время Павел Величко, украинский офицер, действующий вблизи российской границы в Сумской области, сообщил, что в последнее время усилились российские обстрелы окрестностей Сум.

Я понятия не имею, имеет ли это какое-то значение, потому что эти места и так часто подвергались обстрелам. В любом случае мы в полной боевой готовности.

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