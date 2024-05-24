Армия РФ наращивает свои группировки на границе с двумя областями Украины

Войска страны-агрессорки России наращивают группировки на границе с Черниговской областью и вблизи границы с Сумской. Оттуда оккупанты наносят удары "Шахедами", бьют из авиации и артиллерии, а также совершают сковывающие действия.
Что известно о наращивании сил армии РФ у границы Украины
Об этом рассказал временный исполняющий обязанности заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Игорь Прохоренко. По его словам, ситуация в Сумском направлении контролируемая.
Также РФ предпринимает действия, направленные на наращивание своей группировки на границе с Черниговщиной и остальной границей Сумщины, добавил он.
Полковник добавил, что по остальным направлениям обстановка стабильная и резких изменений не претерпела.
Буданов предположил новое направление наступления русской армии после Харьковщины
По словам руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, Россия начнет новое наступление дальше севернее Харькова, в Сумской области.
Буданов спрогнозировал, что он ожидает, что атаки в Харьковской области продлятся еще три-четыре дня, после чего российские войска, как ожидается, нанесут мощный удар в направлении Сум.
В то же время Павел Величко, украинский офицер, действующий вблизи российской границы в Сумской области, сообщил, что в последнее время усилились российские обстрелы окрестностей Сум.
Я понятия не имею, имеет ли это какое-то значение, потому что эти места и так часто подвергались обстрелам. В любом случае мы в полной боевой готовности.
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