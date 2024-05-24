Армія РФ нарощує свої угруповання на кордоні з двома областями України

Війська країни-агресорки Росії нарощують угруповання на кордоні з Чернігівською областю та поблизу кордону із Сумською. Звідти окупанти завдають ударів "Шахедами", б'ють з авіації та артилерії, а також вчинюють сковуючі дії.

Що відомо про нарощення сил армії РФ біля кордону України

Про це розповів тимчасовий виконувач обов'язків заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України полковник Ігор Прохоренко. За його словами, ситуація на Сумському напрямку контрольована.

Що стосується Сумського напрямку, там на сьогодні обстановка стабільна, контрольована, в прикордонних районах РФ утримує відповідне угруповання військ, яке проводить сковуючі дії з метою недопущення перекидання наших підрозділів на інші загрозливі напрямки, — сказав Прохоренко. Поширити

Також РФ чинить дії, спрямовані на нарощування свого угруповання на межі з Чернігівщиною та рештою прикордоння Сумщини, додав він.

Кожен день там противник завдає авіаційних, артилерійських ударів по позиціях наших військ і цивільній інфраструктурі, застосовує БПЛА типу "Шахед", – повідомив Ігор Прохоренко. Поширити

Полковник додав, що на решті напрямків обстановка стабільна та різких змін не зазнала.

Буданов припустив новий напрямок наступу російської армії після Харківщини

За словами керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, Росія розпочне новий наступ далі на північ від Харкова, у Сумській області.

Буданов спрогнозував, що він очікує, що атаки в Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого російські війська, як очікується, зроблять потужний удар у напрямку Сум.

Як зазначає видання, українські офіційні особи раніше заявляли, що Росія зосередила війська через кордон із боку Сум. Поширити

Водночас Павло Величко, український офіцер, який діє поблизу російського кордону на Сумщині, повідомив, що останнім часом посилилися російські обстріли околиць Сум.