Велика Британія разом з партнерами готує для Україний новий пакет військової допомоги у розмірі 217 млн євро.

Що увійде до нового пакета військової допомоги Україні від Британії

За словами глави Міноборони Британії Гранта Шаппса, нова військова допомога буде спрямована на посилення морської та повітряної оборони ЗСУ.

До пакета увійдуть радари для ППО, фальш цілі та системи РЕБ на суму 81 млн євро.

Ще понад 110 млн євро передбачено на невеликі човни, розвідувальні дрони й надводні судна без екіпажу.

Міжнародний фонд для України надає життєво важливу підтримку ЗСУ для задоволення їхніх термінових потреб у боєздатності. Вона містить більше систем ППО для захисту українського цивільного населення та інфраструктури, а також морські засоби для зміцнення військово-морських сил, — зазначив глава Міноборони Британії. Поширити

Наразі фонд отримав вже 900 млн фунтів для України. Велика Британія є найбільшим донором, адже виділила 500 млн фунтів. Також до цього об'єднання входять Данія, Естонія, Фінляндія та Німеччина.

Що відомо про останні пакет військової допомоги Україні від Британії

Серед зброї, яку нещодавно надіслала Велика Британія Україні, є 80 оборонних ракет, один мільйон боєприпасів та 20 захищених десантних машин "Вікінг".

Глава Міноборони Британії Грант Шаппс зазначив, що від початку травня Британія передала Україні 80 ракет для ППО, і ще 20 мають прибути до початку червня. Вартість допомоги від Британії для України у 2024 році складатиме 3 млрд фунтів стерлінгів.