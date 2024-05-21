Британська розвідка назвала нову ціль російського наступу на Донеччині

Російський наступ на сході України продовжується, попри те, що окупанати відкрили новий фронт у Харківській області. Оперативною метою є Покровськ.

Російська армія продовжує наступ на Донбасі

Як зазначає розвідка, російські війська продовжували зосереджувати свої оперативні дії на напрямку на північний захід від Авдіївки, завдаючи ударів по широкому фронту по обидва боки від шосе Е50.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 21 May 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/oRBdFqrDXx #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/z2gcNYRSV2 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 21, 2024

Російські війська, ймовірно, досягли низки невеликих тактичних успіхів за останні 72 години, хоча, ймовірно, і дорогою ціною, — йдеться в повідомленні. Поширити

За даними британської розвідки, шосе Е50 є головною лінією сполучення між захопленим Росією Донецьком та українським містом Покровськ, яке знаходиться приблизно за 30 км від поточної лінії фронту, але, ймовірно, є російською оперативною метою.

Російські атаки у цьому напрямі, швидше за все, спрямовані на створення помітного розколу українських сил на Донеччині.

На північ від Бахмута, в районі міста Сіверск, українські сили повідомили про тяжкі сутички з російськими військами 18 та 19 травня 2024 року, під час яких було обстріляно українські позиції у Білогорівці, Веркнокам'янському та Розділівці.

Досягнення Росії у цій області залишаються дуже обмеженими, — зазначають у Міноборони Британії. Поширити

РФ знову програє битву за Часів Яр

17 травня батальйон бронетехніки РФ чисельністю близько 20 осіб вийшов з Донецька і направився в бік Часового Яру.

Якщо раніше він міг швидко досягти своєї цілі, то тепер українська армія унеможливлює просування ворога.