За словами офіцера 59-ї окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка Сергія Цехоцького, окупаційна армія РФ зазнала провалів у власному наступі в районах Курахового та Покровська.
Що відомо про ситуацію в районах Курахового та Покровська
Цехоцький підкреслив, що протягом доби окупаційна армія робила 4 спроби прориву в районі Курахового, однак відійшла із численними втратами в особовому складі та військовій техніці.
Військовий додав, що в районі Покровська станом на ранок понеділка, 13 травня, російські окупанти намагались атакувати низку населених пунктів, серед яких Нетайлове та втратили щонайменше 2 БМП-2.
Цехоцький зазначив, що в районі Покровська зафіксовано більше 40 ворожих атак.
Битва за Вовчанськ може стати першим значним протистоянням після початку нового наступу армії РФ
Журналісти Forbes припускають, що наміри окупаційної армії РФ захопити Вовчанськ у прикордонній смузі на півночі Харківської області можуть стати першим значним випробуванням кремлівських загарбників після початку нового наступу.
Автори матеріалу зазначають, що ЗСУ перекинули у Вовчанськ кілька бригад, серед яких 59 мотострілецька бригада і 93 штурмова бригада з потужними бойовими машинами піхоти CV90.
Журналісти нагадують, що українські військові звільнили Вовчанськ після 7 місяців окупації його кремлівськими загарбниками у 2022 році.
При цьому журналісти звертають увагу на посилене бомбардування російськими окупантами Вовчанська, ймовірно, із подальшою метою посилити наступ на місто.
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