За словами офіцера 59-ї окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка Сергія Цехоцького, окупаційна армія РФ зазнала провалів у власному наступі в районах Курахового та Покровська.

Що відомо про ситуацію в районах Курахового та Покровська

Цехоцький підкреслив, що протягом доби окупаційна армія робила 4 спроби прориву в районі Курахового, однак відійшла із численними втратами в особовому складі та військовій техніці. Військовий додав, що в районі Покровська станом на ранок понеділка, 13 травня, російські окупанти намагались атакувати низку населених пунктів, серед яких Нетайлове та втратили щонайменше 2 БМП-2. Цехоцький зазначив, що в районі Покровська зафіксовано більше 40 ворожих атак.

Битва за Вовчанськ може стати першим значним протистоянням після початку нового наступу армії РФ

Журналісти Forbes припускають, що наміри окупаційної армії РФ захопити Вовчанськ у прикордонній смузі на півночі Харківської області можуть стати першим значним випробуванням кремлівських загарбників після початку нового наступу.

Автори матеріалу зазначають, що ЗСУ перекинули у Вовчанськ кілька бригад, серед яких 59 мотострілецька бригада і 93 штурмова бригада з потужними бойовими машинами піхоти CV90.

Поки ще занадто рано говорити напевно, чи є атаки Росії через російсько-український кордон на північ від Харкова першою атакою реального наступу або вивертом, покликаним відвернути українські сили від полів бойових дій на сході. Для жителів Вовчанська ця відмінність може не мати значення. Їхній дім — знову поле битви, — йдеться у матеріалі. Поширити

Журналісти нагадують, що українські військові звільнили Вовчанськ після 7 місяців окупації його кремлівськими загарбниками у 2022 році.

Тепер тисячі жителів тікають, деякі вже вдруге за трохи більше ніж два роки, до міста наближаються підрозділи трьох російських полків... Російські війська навмисно промацують проломи в українських позиціях, які можуть бути присутніми у Вовчанську та його околицях. І вони концентруються на секторах, де географія вигідна. У випадку з Вовчанськом це означає підхід до міста з північного заходу, де річка Донець утворює захисний бар'єр на правому фланзі росіян, — підкреслюють автори матеріалу. Поширити

При цьому журналісти звертають увагу на посилене бомбардування російськими окупантами Вовчанська, ймовірно, із подальшою метою посилити наступ на місто.