По словам офицера 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергея Цехоцкого, оккупационная армия РФ испытала провалы в собственном наступлении в районах Курахово и Покровска.
Что известно о ситуации в районах Курахово и Покровска.
Цехоцкий подчеркнул, что в течение суток оккупационная армия предпринимала 4 попытки прорыва в Курахово, однако отошла с многочисленными потерями в личном составе и военной технике.
Военный добавил, что в районе Покровска по состоянию на утро понедельника, 13 мая, российские оккупанты пытались атаковать ряд населенных пунктов, среди которых Нетайлово и потеряли по меньшей мере 2 БМП-2.
Цехоцкий отметил, что в районе Покровска зафиксировано более 40 вражеских атак.
Битва за Волчанск может стать первым значительным противостоянием после начала нового наступления армии РФ
Журналисты Forbes предполагают , что намерения оккупационной армии РФ захватить Волчанск в пограничной полосе на севере Харьковской области могут стать первым значительным испытанием кремлевских захватчиков после начала нового наступления.
Авторы материала отмечают, что ВСУ перебросили в Волчанск несколько бригад, среди которых 59 мотострелковая бригада и 93 штурмовая бригада с мощными боевыми машинами пехоты CV90.
Журналисты напоминают, что украинские военные уволили Волчанск после 7 месяцев оккупации его кремлевскими захватчиками в 2022 году.
При этом журналисты обращают внимание на усиленную бомбардировку российскими оккупантами Волчанск, вероятно, с дальнейшей целью усилить наступление на город.
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