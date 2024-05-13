По словам офицера 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергея Цехоцкого, оккупационная армия РФ испытала провалы в собственном наступлении в районах Курахово и Покровска.

Что известно о ситуации в районах Курахово и Покровска.

Цехоцкий подчеркнул, что в течение суток оккупационная армия предпринимала 4 попытки прорыва в Курахово, однако отошла с многочисленными потерями в личном составе и военной технике. Военный добавил, что в районе Покровска по состоянию на утро понедельника, 13 мая, российские оккупанты пытались атаковать ряд населенных пунктов, среди которых Нетайлово и потеряли по меньшей мере 2 БМП-2. Цехоцкий отметил, что в районе Покровска зафиксировано более 40 вражеских атак.

Битва за Волчанск может стать первым значительным противостоянием после начала нового наступления армии РФ

Журналисты Forbes предполагают , что намерения оккупационной армии РФ захватить Волчанск в пограничной полосе на севере Харьковской области могут стать первым значительным испытанием кремлевских захватчиков после начала нового наступления.

Авторы материала отмечают, что ВСУ перебросили в Волчанск несколько бригад, среди которых 59 мотострелковая бригада и 93 штурмовая бригада с мощными боевыми машинами пехоты CV90.

Пока еще слишком рано говорить наверняка, есть ли атаки России через российско-украинскую границу севернее Харькова первой атакой реального наступления или уловкой, призванной отвлечь украинские силы от полей боевых действий на востоке. Для жителей Волчанска это отличие может не иметь значения. Их дом снова поле битвы, говорится в материале. Поделиться

Журналисты напоминают, что украинские военные уволили Волчанск после 7 месяцев оккупации его кремлевскими захватчиками в 2022 году.

Теперь тысячи жителей бегут, некоторые уже второй раз за чуть больше двух лет, к городу приближаются подразделения трех российских полков... Российские войска намеренно прощупывают бреши в украинских позициях, которые могут присутствовать в Волчанске и его окрестностях. И они сконцентрируются на секторах, где география выгодна. В случае с Волчанском это означает подход к городу с северо-запада, где река Донец образует защитный барьер на правом фланге россиян, — подчеркивают авторы материала. Поделиться

При этом журналисты обращают внимание на усиленную бомбардировку российскими оккупантами Волчанск, вероятно, с дальнейшей целью усилить наступление на город.