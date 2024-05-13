ВСУ уничтожили стратегический запас горючего войск РФ на оккупированной Луганской области
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили стратегический запас горючего войск РФ на оккупированной Луганской области

Артем Лисогор / Луганская ОВА
всу
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Ситуация с доставкой горючего в оккупированной Россией Луганской области стала еще более напряженной. Стратегического запаса нет.

Что известно об уничтожении запасов горючего РФ в Луганской области

Как отмечается в сообщении, после двух возгораний на нефтебазах в Луганске и Ровеньках оккупанты остались возможности накапливать и сохранять значительный объем продуктов переработки нефти в одном месте.

Теперь недостаток ощутимо еще больше. Конечно, поставки горючего россиянами в оккупированную Луганщину не прекращаются, но они не отвечают текущим потребностям. И стратегического запаса уже нет, — добавили в ОГА.

Что известно о взрывах в Луганске 7 мая

7 мая в оккупированном Луганске раздались взрывы. Российские оккупанты заявили, что якобы ВСУ ударили по нефтебазе ракетами ATACMS.

После этого в сети начали публиковать видео масштабный пожар в оккупированном городе.

Также сообщалось о якобы пяти пострадавших, все они — работники нефтебазы. Также вспыхнул газопровод. Отметим, что пожар на нефтебазе в Луганске около суток.

Кроме этого, 10 мая во временно оккупированных Ровеньках в Луганской области прогремели взрывы, сообщалось о пожаре на нефтебазе.

Ровеньки находятся в глубоком тылу оккупированной Луганщины — в 110 км от линии фронта. Город оккупирован с 2014 года.

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